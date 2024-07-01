美國「兩老吵架」背後 誰付代價

川普 與拜登 電視辯論會首度上場，有學者一針見血地形容是「兩個老小孩吵架」。但這背後隱藏危機和台灣將付出的代價，可能遠超過我們對「吵架」的想像。

聖經有則故事提到，一個行淫婦人被群眾抓到耶穌面前，並要求以律法把這婦人用石頭打死，來為難耶穌；只見耶穌回答：「你們中間誰沒罪，就可先拿石頭丟她。」於是，他們聽見後，就從老的開始，一個一個離開了。為什麼從老的開始？多數解經者認為因為愈老過犯愈多，一旦良心發現，自然會知罪自責的默默離開。

看看今天川普、拜登兩位年均八旬的老翁為了勝選，只想「拿著石頭砸別人」，在台上張牙舞爪，彷彿對手一無是處，能力、性格、操守、私德甚至家人，都能成為攻擊目標。川普、拜登都當過總統，其中之一也很可能繼續領導這個動見觀瞻的超級強權，但在眾人面前，他們只會踐踏對手高抬自己。請問，這如何避免美國因領導人長期欠缺基本格調和反省能力而走向衰敗？

至於緊抱美國大腿的台灣，除兩者類似「贏者全拿的大總統制」，和無所不用其極的民粹風潮，目前在位者專斷的性格，更叫人憂心，因為不論對手是強是弱，從個人、派系、政黨、兩岸，都是同一套路而打鬥到底。當然，如今中美台三方形成的「完美風暴」，「槍桿子出政權」的中共 ，也跟充滿權力欲望的美台領導人，同樣扮演著「不可或缺」的角色。

因此，面對一場場鬧劇，大家都該好好想想，「兩個老小孩吵架」或政客逞凶鬥狠的背後，最終又會是誰付出慘痛代價？