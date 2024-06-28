「移民、偷渡」拜登川普皆無解 成美芒刺

美國民主黨總統候選人拜登 與共和黨候選人川普 再度進行總統大選辯論，情況和四年前一樣，除了謾罵還是謾罵，可說是毫無長進之處。如果排除私德與年齡議題，拜登、川普的論述從經濟、移民 、到區域戰爭等問題，並無建樹可言；如果就內政而言，幾乎都與移民有關，但他們都未提出實際可解決移民的政策，成為美國背上永遠的芒刺。

美國的拉美移民問題從上世紀80年代既已存在。當時美國政府為了遏制左派游擊隊的擴張，放任拉美右派政府，尤其是中美洲國家，以反共之名行迫害民主之實，縱容專制貪瀆，經濟寡占，民不聊生，迫使百姓遠走美國，希望能獲得重生。簡言之，只要能落實民主政治制度，社會機會均等，經濟發展普及，拉美移民數字會逐漸減少，要不是無望，誰願意離鄉背井，走向未知的未來。

拜登是第一位說要處理移民根本原因（the root causes）的總統，亦即，他知道欲解決拉美移民問題，要從相關國家的政治、經濟、教育等根本問題著手。他上台第一天，即向國會提交一份40億美元、四年計畫的移民政策，並指派副總統賀錦麗，負責處理以中美洲北三角國（瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯）為主的移民事務。然而，賀錦麗認為移民問題不是她從政的目的，導致移民問題毫無進度可言。

如今，美國還要面對來自拉美地區以外的移民，且有新的偷渡路徑，使得事情更加複雜。傳統的走線是以步行為主，經過窮山惡水，沿途喪生者無數，才能到達美墨邊境，再伺機進入美國。印度現在是最大外來移民，以包機前往尼加拉瓜等中美洲國家，再轉巴士到美墨邊界等待機會。美國已察覺此一新偷渡方式，卻無計可施。

世界第一強權美國的錯失是過於自私，在國際未真實推動民主制度，落實經濟共享，認真對待盟邦，最終遭到反撲。拜川都忘記了，美國的壯大是移民的貢獻，一味圍堵無望的移民，猶如鯀（大禹之父）圍堵治水般，終將失敗。

總而言之，拜登與川普的第一場總統大選辯論，是一場缺乏建設性、前瞻性、決定性，只有互揭瘡疤，斯文掃地，三流人物出演的大選辯論，無論誰當選下一任總統，對美國與國際而言，恐怕都是災難。

（本文取自06月29日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）