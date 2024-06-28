博愛座讓位紛擾多 台灣社會氛圍變了

筆者是行動不便者，對於近些年來博愛座 問題造成社會的紛紛擾擾，頗有感觸。

博愛座究竟誰可以坐？有人認為自己擁有優先乘坐博愛座的權利，要求坐在博愛座上的人應該讓位；坐在博愛座上的人則認為沒規定博愛座一定得讓給那些人，因此衝突不斷。為此衛福部昨公告將修法調整「身心障礙者權益保障法」規定，將博愛座更名為「優先席」，並調整適用對象從「老弱婦孺」擴大為有實際需要者。但筆者以多年親身經驗認為，更名之外，更重要的是我們想形塑怎樣的社會氛圍？

幾十年前有了博愛座後，政府會宣導博愛座禮讓給老、弱、婦、孺，後來轉為宣導只要有需要的人都可以坐。看來社會氛圍不一樣，政府宣導方向也就不一樣。不過，確實本來就沒規定博愛座是專屬於誰。

記得某次搭公車，雖然還不到擁擠不堪，但座位都已坐滿。筆者雖拄著拐杖，但自認只要雙手有抓握的地方是沒有安全問題的，所以上車後趕緊雙手緊抓第一座位及博愛座的椅背扶手處。車輛開始行駛後，忽然瞥見坐在博愛座的約3、40歳的男士有些動靜，本以為他在睡覺，仔細一看發現他眼皮正在抖動，感覺得出來他想張開眼睛但又不敢張太開，這讓我感覺站在他旁邊似乎給他造成壓力，因此就慢慢挪到司機後方抓著鐵桿背對所有乘客。往後搭公車只要是滿位，必站那個位置。

另一次則是令我感到溫暖又尷尬。當時捷運 車廂裡滿滿的人潮，我一進車廂就趕緊抓著博愛座旁及走道上的金屬柱，車行不久站在筆者左前方的男同學，竟拍拍坐在博愛座上專心看手機的年輕女性，並指向筆者提示她讓位，這名年輕女性當下顯得有些慌張的站起來還表示歉意，我也尷尬的向她表達不好意思及感謝，又轉頭向男同學表達謝意。如果這情況發生在近幾年的社會氛圍下，這名男同學還會拍拍那位小姐示意她讓位嗎？

身為行動不便者很感恩社會給予我們許多的禮讓，台灣人其實是很溫暖的，每次有機會搭大眾運輸工具九成以上都會有人讓位，不論是一般座位或博愛座。至於個人使用博愛座的態度，過去會優先坐一般座位，因為如果再有其他老人或小孩上車就可以坐博愛座；現在則是優先坐博愛座，因為如果我坐了一般座，那麼一般人就少了個座位可坐。

筆者向來認為沒有人有義務讓位，因此從不會主動要求別人讓位，如果沒座位更會避免跟其他乘客目光接觸以免給別人帶來困擾。過去搭捷運時即使是滿座，仍少有人會去坐博愛座，甚至曾有來台觀光 客對此讚嘆！最近幾年這種現象少了，但這也沒什麼對錯，就是社會氛圍改變了吧！

（本文取自06月29日聯合報民意論壇）