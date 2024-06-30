中國勿「反美」 反需自求進步

「美國駐中大使批評中製造反美情緒」為世界日報6/26的大標題。轉述華爾街日報的報導，謂美國駐中國大使伯恩斯接受專訪表示：中國破壞美中外交關係、北京製造反美情緒、阻撓民眾參加美國大使館 舉辦活動，並對日前發生愛阿華州大學教師在中國遭刺感到憂心。

到6/25為止，這個華人狂徒刀傷美國訪客的事件仍在調查，其動機不明。至於中國政府阻礙民眾參加美大使館活動的原因也不淸楚，伯恩斯斷言中國製造反美情緒有理有據嗎？説句實話，就是中國政府不在背後鼓動反美，要求民眾「不反美」也難，怎麼說呢？

拜登 與習近平 去年在三藩市會晤後，習近平返國還沒下機之前，拜登就在演講稱習為獨裁者。更有甚之，不時發表言論視中國為敵，抵制中國科技發展，阻擋中國晶片需求，徵收中國製電動車100%的關稅。聯合韓、日、印度、菲律賓等圍堵中國。除了北韓及俄羅斯之外，中國面臨四面楚歌。這些新聞都是白紙黑字不需加油添醋，試問中國民眾做何感想？當然，美國慣用的「模糊策略」strategic ambiguity，承認「一個中國」但是容忍賴清德在520就職典禮的「兩國論」，也讓中國民眾不知何去何從。

無故或是蓄意傷人的狂徒，不論受害人是誰，都應該從重量刑，保障民眾及訪客安全。如果動機為反美，政府則需公開譴責，防止此種事件再度發生。

智庫專家不時勸導美國政客「抗中不會使美國更強大」。同時也可了解「抗美對中國前途無助」。筆者認為反美或是製造事端浪費時間人力物力、失去專注力及正確方向，只會阻礙自己的進步。同時提醒中國民眾勿「反美」之外，需要「防美」；不要輕信美國政客開出的支票，美國為了自己的利益是可以了解。反之，處於美國孤立主義圍堵的困境之下，中國需要上下一心，苦其心志、勞其筋骨、發憤圖強跳出圈套，才能在全球紛爭不斷以及濃厚的抗中氣氛之下更進一步。