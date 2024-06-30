拜登首辯失利 民主黨內部大起恐慌

美國大眾企盼多時的2024大選年首次總統候選人辯論終於落幕。據報從6天前開始拜登 總統就閉門在馬里蘭州山上的大衛營總統別墅和幕僚們準備及預習；但是臨陣表現和期望相去甚遠。不知是否操練過度，使他反而顯得神志低落，聲調略欠明亮（據後來報告他是因感冒使然），言詞不順，更沒有儘量抓住對方弱點，尤其是他最後的結語欠缺臨門致勝的那一腳。

反過來川普 似乎並沒有好好準備，前幾天還是到處去競選。結果還是非常流利地講他那一套充滿謊言和毫無事實根據詆毀對方的老生常談，同時也盡量避免回答一些他無法辯解的問題。不過至少在表面上，他是靈光得多了。甚至有人在媒體上說，他們兩人那像只差3歲，簡直像是差30歲！據事後民調，川普以2:1的比數，贏得這場辯論賽。

美式民主最大弱點之一就是很多人及選民（包括部份媒體）把這當作一場球賽或運動競技，只從外表看誰贏了這辯論，並沒有好好地思考許多發言的真實性和可行性，並且追溯候選人的政績是否和發言相稱，更枉論品德和性格了。許多人戲稱這次辯論是騙子對老人（con man vs. old man）。

據部分媒體記者和評論員報導，他們的手機在辯論進行到一半時就已開始收到許多民主黨 內部高層的反應，就是覺得拜登的表現簡直是「災情慘重」，甚至說他們要考慮這次大選可能要「陣前換將」。

這是一個非常激烈和冒險的反應，因為老實說現在民主黨內也找不出誰和川普可以匹敵。因此如何挽救這個危局，實是民主黨未來數周在全國大會正式提名前要解決的課題。

假如不換將，拜登要重新塑造一個勝利形象，談何容易？猶記1960年尼克森首次辯論栽在甘迺迪的手裡，以後三場再已無法挽回不良的第一印象。尤其是據報導川普還沒有同意第二場辯論；假如他認為他可靠這一次穩贏的話，他將不會再給拜登另一次機會。

老實說，據民調大部份美國人對這兩位候選人都並不滿意。這包括為什麼像美國這樣重視法治的國家，一個被判刑的罪犯還可以競選甚至當總統？許多判決書上不是都有「褫奪公權」的規定嗎？是否當初美國先賢疏忽，或覺得根本不會有這個需要，甚至連後來數度修正憲法時，也沒有補充。

的確美國立國將近250年來，只有一次(1920年)有人在獄中競選得了90多萬(3.4%)票。難道現在幾乎有一半的選民都是傻瓜嗎？

其實憲法沒有這個規定，也不是完全沒有道理。譬如說假使有這個辦法，可能鼓勵一些在選票上無法制勝的候選人到法院(甚至假造罪名)控告企圖消滅對手，以這旁門左道奪取政權。與其如此，倒不如讓廣大選民來決定好了。

如今看來，美國約有一半的群眾似乎對一些自命進步的左傾自由派反傳統信仰的政策及生活方式已大起反感，現在如能把民主黨趕下台，已達成他們目的一半；不過我們大家需要一位比川普學養兼優多倍的總統來領導才是辦法，否則這將是兩害相權取其「重」（greater of two evils）而不是取其輕(lesser)了。