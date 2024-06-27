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鼓勵各色貓群 只要能捉鼠

劉容生／清大榮譽講座教授（新北市）

台灣最受尊崇的企業領袖之一施振榮先生曾經提出打造台灣成為「創新矽島」（Si-nnovation Island）的願景，讓台灣成為「東方矽文明」（Oriental Si-vilization）的發祥地，為人類文明做出更多的貢獻。要達到這個宏大的目標，施先生最近在民意論壇名人堂專欄進一步建議要建立「台灣貓群」（CATs） ，包括文化（Culture） 丶藝術（Art）及科技（Technology）的力量，來展現東方矽文明對全世界的影響力。

施振榮先生引用1990年代，韓國政府與大企業全力合作推動韓國的文創產業，導致日後的「韓流」，成功地創造了韓國風行全球的文創產業，因而呼籲台灣的政府投入資源，創造更好的發展環境來扶植台灣的「貓群」。

台灣科技的貓群已經在國際享有盛譽，施振榮先生崇高的目標，有賴於建立強大的文化與藝術貓群。

文化與藝術是由國家基本價值，長期塑造出的社會共同認同。中華民國政府自1949年遷台以降，台灣一直以延續中華文化為自傲，不僅保存了5000年中華文化最寶貴的文化資產，擁有許多世界僅有的藝術珍藏，也培育了不少具生命力的文化創意人才及產業，成為在全球華人世界及國際政治舞台上，相較於中國大陸政治制度的1個強烈對比和選擇。

但多年來在台灣的民主過程中，經過長期的國內外政治鬥爭，教綱的篡改及去中國化的努力，台灣逐漸放棄了手中掌握的最珍貴中華文化資產，大幅減弱了成為國際中華文化中心的角色。台灣文化的多元化過程，不知不覺地滲入了400多年的殖民文化、百年多的大和文化、或是南島文化，年輕學子對中華文化的認識日趨淡薄，請問我們究竟該建立那一種文化的「貓群」？

這裡我不禁想到大陸在1980年代改革開放期間，鄧小平的「貓論」名言：「不管黑貓白貓，能捉到老鼠就是好貓」；在當時大陸政府強調政治掛帥的政治環境，鄧小平出面鼓勵不要讓意識形態影響到經濟發展。台灣如欲達成施先生高瞻遠矚的目標，政府的領導人必須採取開放的政策，鼓勵不同顏色（文化認同）的貓群，只要他們能「捉老鼠」，能為台灣未來創造及提升價值，展現台灣塑造的東方文明對全世界的影響力，就都是好貓！

中華民國 華人

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