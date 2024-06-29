望波音重振雄風 遨翔太空

國家航空暨太空總署(NASA)委託波音公司研發星際飛船返回地球時間推遲，確切日期未定，消息傳來引起大家的關注。出發前因氦氣燃料系統故障，星際飛船多次延後出發日期。到達國際太空站後還是因氦氣燃料問題未能依期返航。既然出發前能解決氦氣問題，回程理應亦能如願以償，希望問題得到解決，祝願兩位太空人 順利完成任務回家。

最近美國波音飛機的安全問題引起全世界人們的關注，飛行中窗口、門和嵌板都能在空中飛脫。安全隱患叫人擔心。737機型Max曾因設計及軟件存在問題，出廠新機連續兩架在非洲和印尼失事，機毀人亡，震驚全球，引致此機型全球停飛待檢。

我們只是飛機的乘客，對飛機設計製造一竅不通，只求安全的飛行。看到過往波音高層對安全問題的漫不經心態度大吃一驚，波音公司已對有關高層作出徹底的整頓，希望事故不再重演。

由波音飛機安全事故喚起自己有關波音飛機的一段往事。上世紀90年代初，亞洲航線成為航空公司的寵兒，新秀維也納航空公司看好亞洲，尤其是中國的前景，開創維也納往返香港 的航線，老闆Lauda是世界一級方程式賽車好手，同時醉心航空事業，本身又是一位資深飛行員。維也納航空公司香港旅遊業務由英資老牌鐵行旅行社代理，筆者當時職務正好與鐵行有交往，鐵行邀請我們參加一個東歐業務考察團，坐的就是維也納航空公司波音767型客機，而且以商務客位招待。筆者第一次處身商務艙，享受歐洲風味人情和美食。維也納觀光後有關部門再安排我們到波蘭華沙、匈牙利的布達佩斯和捷克的布拉格遊覧。

1991年5月26日維也納航空一架波音767型航班由香港起飛停經泰國 曼谷前往維也納，曼谷起飛後不久，發現指示燈亮起，顯示飛機推力反向器打開，機師翻開緊急處理手冊，不得要領，幾分鐘後飛機急降至4000呎並於空中解體，機組及乘客200多人全部遇難。失事飛機中有52位香港人，包括鐵行旅行社1個20多人歐洲旅行團，領隊是位朱姓的小伙子，家中有新婚妻子。意外發生後，鐵行計畫中每月乘坐維也納航班的歐遊團仍然依時出發，領隊及團友心情非常複雜，心理難免有陰影，但生活還得繼續。

老闆Lauda事發後親赴泰國現場調查，並且花了大量時間在波音767機型模擬駕駛艙中作詳細分析推演，終於證實飛機失事原因就是推力反向器打開所致。稍後Lauda將他的維也納航空機隊併入奧地利航空公司，為短命的維也納航空留下一頁傷心史。

當時筆者有幸乘坐維也納航空公司暢遊東歐3國後留下深刻的印象，這3個剛脫離蘇聯共產黨集團的國家，生機勃勃。多情婉約的多瑙河，由藝術家雕刻的布拉格查理士橋和華沙城中精巧又有靈性活動報時鬧鐘，叫人神往。如果沒有那次空難的影響，那段東歐遊正是自己旅遊生涯中最美好的回憶。

但願拙文見報時我們的星際飛船已安返地球，兩位太空人平安落地。上帝保佑美國。