行政院聲請釋憲已先違憲

季青漫畫（圖／作者游艾玲）

針對台灣國會改革法案，民進黨 打算由四個機關分別聲請釋憲（憲法判決），包括總統、行政院、立法委員連署、監察院。裡面除了四分之一以上立法委員連署外，其餘三個機關其實在現階段都不能聲請憲法判決，縱使提出了，大法官 也不該受理；甚至由行政院提出，還有違憲問題。

為何行政院提出會有違憲問題？卓院長說，在修憲之後，覆議不通過，行政院長不需要下台。沒錯，卓院長是不需要下台，但憲法增修條文寫明，若覆議不通過「行政院院長應即接受該決議」。

條文是寫院長「應即接受」，而非寫「不得再覆議」，表示行政院不能再用其他的權力制衡手段做出「不接受的行為」。卓院長不能用另一種權力制衡手段「到憲法法庭打官司」來表達不接受。所以，行政院在覆議失敗後聲請憲法判決，是違憲的。

其次，總統和監察院在現階段也不能提出憲法訴訟。原因在於，許宗力院長於二○一六年再任大法官後所組成的「許宗力法庭」，對於機關聲請憲法判決，都要求必須具備嚴格的「行使職權」的前提。

所謂行使職權，必須「真的行使了職權」，產生違憲爭議，才能聲請憲法判決。光是想像未來可能會行使職權，不符合這個要件。這個要件不但寫入憲法訴訟法第四十七條，「許宗力法庭」過去八年也堅持用「已經行使職權而產生爭議」的要件，不受理監察院和立委聲請的多起案件。

這次國會改革法案，跟總統有關的職權主要是總統國情報告後的問答爭議。按照「許宗力法庭」過去八年的堅持，既然賴總統還沒有被邀請到立法院報告且進行問答，還沒有對「問答」行使職權；至於未來真正進行國情報告時的問答程序會經政黨協商，目前也還不知道真的問答方式，故現階段賴總統還不能聲請憲法判決。

至於賴總統說立法院審查會影響他的人事權，但立法院的同意權是立法院的職權，不是總統的職權。

再來是監察院。監察院或許可用憲法訴訟法第六十五條的機關權限爭議，認為立法院的調查權與監察院的調查權產生權限衝突；但這條也有一樣的限制：一、必須「真的行使職權」，例如立法院決定對巴西雞蛋進口案進行聽證調查，而監察院也正在調查該案，真的行使了職權。二、必須二機關在行使調查職權時產生具體的權限爭議，例如立法院的調查妨礙了監察院的調查。三、就算真的產生具體權限衝突，監察院也必須先與立法院協商，協商未果者，才能聲請憲法判決。

目前真正可以聲請憲法判決的，就只有四分之一以上投反對票的立委才能提出聲請。雖然立委還沒有真的行使剛通過的法案，但按過去八年「許宗力法庭」的見解，這些投反對票的民進黨立委，對「立法投票 」剛行使職權完，有資格聲請憲法判決。

就算立委連署聲請釋憲符合資格，惟過去八年憲法法庭也屢次提到，對於主張違憲的理由要具體敘明，不能只是泛泛指摘違憲。雖然還沒看到立法院聲請的理由，但這麼快提出聲請，很可能是剪貼之前行政院覆議的理由。行政院覆議理由大都將多個條文混在一起簡單論述並泛泛指摘違憲，若以憲法法庭之前的標準，也不算具體敘明。

總統、行政院、監察院若真的作過詳細法律研究，就會知道聲請不符合受理要件，甚至行政院長提出聲請也牴觸憲法。這麼急著出手，只是彰顯三機關故意加入戰局，要當家鬧事、鬥爭到底，並作戲給支持者看。這無助於憲政的正向發展，不是良好的憲法對話態度。

（本文取自06月25日聯合報民意論壇，作者為雲科大科技法律所教授）