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靠美攻擊型無人機 保台難如登天

林宗達（台北市）

近日，美國國防安全合作署宣布將出售彈簧刀─300和阿特斯─600M─V兩款自殺式（攻擊型）無人機給台灣。對此，賴清德政府表示歡迎與感謝拜登政府防衛台灣的承諾與行動。然此軍售之彈簧刀─300自殺式無人機卻非保台之利器，原因主要有四：

其一，實戰力差。包括發射器之全重只有2‧7公斤的彈簧刀─300自殺式無人機於2012年服役至今已10餘年。因其性能跟不上現代戰場要求，故在俄烏戰爭中表現極差，以至於烏克蘭軍隊寧願採購中國大陸商用無人機（再加改彈成自殺式無人機），亦無再次引進彈簧刀─300意願。不只如此，美國陸軍自去年起亦不再購置該款無人機。因為，雷神公司於18年就推出性能更為優越與具有獵殺無人機能力之郊狼─1B自殺式無人機，且在去年敘利亞戰場的實戰中，擁有相當優越的表現，而獲得美國陸軍青睞。

其二，易受反制。彈簧刀─300自殺式無人機在俄烏戰爭中表現奇差，主要原因之一即在於該款武器易受反制。蓋最大飛行速度每小時只有160公里的該款自殺式無人機，不只易遭敵軍防空機炮擊落，即使防空機槍亦可反制。若再遇到同樣是單兵使用與具有反制無人機性能之中國飛鴻─901自殺式無人機（重九公斤），則彈簧刀─300就顯得更加蒼白無力了。

其三，價格昂貴。依據美國《國家利益》今年3月7日報導，美國陸軍不再續購彈簧刀─300的原因，除其在俄烏戰爭表現不佳外，更重要的是，每套包括發射器在內之彈簧刀─300的單價達9萬美元。相對於彈簧刀之高價，每套飛鴻─901之價格卻不到1萬美元。亦即，台灣陸軍列裝一套彈簧刀─300，中國陸軍可購置10套以上之飛鴻─901。因此，相對劣質而高價之彈簧刀─300與解放軍價廉物美的飛鴻─901，兩者根本無法相提並論。

其四，難敵「蜂群」。1997年，美陸軍曾計畫可在短時間對敵發動機數以千計無人機作戰的「網火」武器發展計畫，不過，最終卻因該武器系統可靠性低與價格過高而放棄。然在2010年之前，中國大陸即以建構具備美軍「網火」計畫之短時間發動數以千計之無人機「蜂群」作戰的軍備戰力，此即是CM─501GA自殺式無人機作戰連隊。如今，在中國大陸自殺式無人機「白菜價化」的良好形勢下，人民解放軍不只擁有CM─501GA與CM─501XA等兩款可以在短時間內對敵發動「蜂群」作戰，且具有獵殺自殺式無人機之100公斤級自殺式無人機機隊，且還有同樣具有反制無人機的10公斤級彩虹─901和飛鴻─901兩款具有「蜂群」作戰能力的自殺式無人機機隊，單就自殺式無人機而論，中國大陸還可再加入180公斤級之ZT─108與220公斤級之衛士─43兩款大型自殺式無人機。

在自殺式無人機戰場損耗大情況下，中國大陸擁有連美國都不如的強大的自殺式無人機戰力，尤其是這些自殺式無人機都具有反制無人機的性能，這使得台灣想憑藉購置價格高昂，且性能相對落後甚多與數量相對稀少之彈簧刀─300和阿特斯─600M─V兩款自殺式無人機來對抗中國，可謂是難如登天。

（本文取自06月22日聯合報民意論壇，作者為國際軍務雜誌社社長）

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