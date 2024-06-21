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台非核「四傷」 童真話賴清德怎麼解

鄭博文（高雄市）

台灣核三廠一號機即將在7月27日停機，但近日又陸續傳出內科、屏東市、台北市西門町等地出現跳電、停電，讓民眾與企業主高度憂心今夏供電恐陷危機。如今又傳合約即將到期要除役的全台最大民營燃煤電廠麥寮電廠，經濟部要再與台塑續約，引發外界救援電力的聯想。

曾公開表態挺核能的和碩董事長童子賢，日前才獲總統賴清德延攬擔任國家氣候變遷對策委員會副召集人，昨天他表示，反核者大多也是愛台灣的環境，但不該讓大眾誤以為綠能很簡單就能達到，實際上可能要損及許多海洋生態、農田土地，才能滿足綠能發電達標的需求。仍堅持蔡英文「四傷」非核能源政策的賴政府，誠不知該如何面對童子賢對於能源政策的真誠之言。

蔡規賴隨的能源政策，第一傷是雖換了政府官員、卻是傷神依舊。蔡政府時代台電停電事故頻傳，讓蔡總統、蘇院長、王部長以及眾多經濟部能源署、台電公司員工傷透腦筋，疲於奔命恢復供電穩定。改朝換代後，蔡總統、蘇院長、王部長已成為快樂三人組不再為停電傷神，但賴總統、卓院長、郭部長以及眾多能源署及台電公司員工，卻依然得為缺電問題傷透腦筋。

賴政府能源政策若不變，第二傷是傷財。台電放著現成核電不用，向民營燃煤電廠與綠電企業購電，加上為了減碳將燃煤機改為燃氣機，使得供電成本大增，台電又受政府施壓不得大幅調整電價，已讓台電虧損9千億元，只能靠政府不斷撥款讓台電不致破產。台電昨天表示，為維持電業財務永續經營，保障民眾用電權益與社會經濟發展，將爭取政府撥補1千億元，力拚今年「損益兩平」，明顯與經濟部長郭智輝「個人並不支持由公務預算補貼」相違。其實核三廠一號機只要同意延役，台電就可不再傷財，讓虧損擴大。

第三傷是傷民。電價因核電不用漲價是必然的。電價1漲就會連帶引發物價上漲，屆時民眾生活會更苦。核電不用，致使停電跳電已成常態，造成民眾生活諸多不便，更影響許多企業的生產營運。此外，經濟部更稱要再與台塑續約，此舉將讓更多碳排汙染物傷害民眾健康及生態環境，也顯然與賴總統宣示成立的國家氣候變遷對策、健康台灣推動兩委員會的重點不符。

第四傷是傷信。政府口口聲聲要淨零排放，卻一再讓核電廠除役停止發電，而過去近20％的核電是無碳排電力，蔡政府時代稱要用綠電來替代，但綠電始終不給力，得頻頻靠火力發電補缺口，這才是經常停電跳電的主因。政府現在要用燃煤電來補核電缺口，就是對淨零排放的失信。

台電的核能人才是台灣的珍寶，他們讓三座核電廠平安運作4、50年，讓本島人民無缺電感，但民進黨政府的非核能源政策，卻讓台灣人民有著滿滿的缺電危機感。個人認為，台電的核能人才證明核電是安全的，若無核電支持，政府無法做到淨零排放，盼望賴政府能改弦易轍，修正非核四傷能源政策。

（本文取自06月22日聯合報民意論壇，作者為大學退休教師）

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