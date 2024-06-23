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博愛座讓或不讓 應從同理心出發

鄧鴻源（新北市）

讓座是發自同理心的表現，日前台灣的台北捷運又發生幾起讓座與否而衍生的糾紛，令人感慨。

他國怎麼做？德國與新加坡的捷運也有博愛座，但是他們沒有正義魔人，而是由乘客衡量自身的身體狀況與公德心，決定是否讓座，他們的老人一般也不會主動要求讓座，畢竟公德心發自個人的良心，無法勉強，只能從家庭與學校做好教育。

德國捷運車廂的博愛座平常沒有人會去坐，是理所當然保留給需要的人，所以可以看到車廂內站著的人真的不少，不過若是尖峰時刻，大家也不會拘泥於形式，想坐就坐。在德國捷運上，坐在博愛座的人不會被要求離座，因為這基本上違反歐洲尊重他人的自由與人權的風俗，因要求別人讓座，常會造成他人的困擾，是件很失禮的事。

新加坡老人也不會理所當然地覺得年輕人應該「敬老尊賢」，新加坡人往往是活到老、做到老，老人家一般都有工作能力，既然勞動都沒問題了，那麼搭捷運站個幾站，也就不是什麼大不了的事情。

讓座如同盧梭所說「德行就是靈魂的力量」，而德行是一種同理心的表現，是文明人應該具有的美德，如同孔子所說的「己所不欲，勿施於人」，要想到自己年老時或家中老人也遇到此情況時怎麼辦？

北捷博愛座的設置有其必要，至於是否讓座，不應訴諸道德勒索，應該要從教育做起，培養民眾的公德心與同理心，畢竟，隱性需求是看不見的，我們憑什麼以肉眼去判定誰才有資格坐博愛座呢？

捷運 博愛座 新加坡

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