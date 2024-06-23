避免核戰 應先拆除導火線

「中國首將核彈頭納入經常戰備」為世界日報6/18大標題，謂全球限核進程受挫，國際和平研究所認為人類目前處於史上最危險時期。面對中俄威脅，北約秘書長擬取貯存核武待命。全球在2023核武經費增加23%，達914億美元。核子戰爭要逼近了嗎？

北約秘書長謂「面對中俄威脅」，筆者試問：有何威脅？中國自從1950韓戰之後沒有參與任何戰爭，依據習近平最近發言，中國不會落入美國圈套而發生戰爭，遑論使用核武。 普亭雖多次警告美國勿供給烏克蘭極端攻擊性武器，否則將使用核武，可是拜登 總統的也一直申言美國不會派兵，也不准烏克蘭把美國供應的火箭面向克里姆林宮，離核武衝突尚遠。

至於以色列對哈瑪斯之戰，仍然沒有停火現象，即使無辜的巴勒斯坦人死亡已將近4萬人。以色列總理內唐亞胡以消滅哈瑪斯及解救人質為由不肯停手，同時告知所有親近巴勒斯坦的國家，如果以色列國土被攻擊，則會考慮使用核武對付。

筆者認為：除了上述各地紅線不能踏上之外，是否會使用核武，也需要看控制核武的領導人，北韓的金正恩為一例，他用核武抵制外界介入干涉他的政權。其他世界上的強人呢？美國的拜登總統從未提及使用核武，但是2024如果川普 重返白宮，有此保証嗎？

根據前參謀長聯席會議主席密利 上將的回憶：川普在2020敗選之後，曾欲製造南海爭端，成為「戰時總統」無需離位。密利為了防止核戰危機，及時通知駐南海美軍避免任何爭端，同時告知部屬嚴密控管名為Football的核武按鈕，以免落入川普之手。

2024美國的大選結果，可能就會是一個美國是否會使用核武的變數。川普已放言謂如果選上，會對所有反對他的人報復，清除異己，這種毫無理智的瘋狂，是否會把核武用在國際上對付其他國家則為未知數。當然，他必然不會提名如密利這種不聽話的將軍為最高統帥，而只會挑選唯唯諾諾的跟班人，核鈕一旦落入他的手中是否有危險？

「核鈕一按萬骨枯」，核彈起手無回，百千萬人淪爲灰燼！拜登不會踏上紅線、習近平也不至於輕易動核武，因為這兩位領袖深知核武戰爭發生的嚴重後果，核鈕在誰的手上仍為變數。筆者認為目前來看，清除導致核戰的導火線為主要任務，如果拜登或是習近平能夠促使俄烏、以巴停火，避免這種區域戰爭升級，其導致核戰的可能性將會大幅降低。