首次電視辯論 有先入為主決定性

2024年總統競選首次辯論將於6月27日晚登場。尚憶64年前在黑白螢幕上即時觀看甘迺迪和尼克森歷史性的首次總統競選電視辯論，尼氏當時已任副總統幾達8年，為冷戰能手，經驗豐富，一般人都看好。可是當晚因他臉部化妝出了毛病，加上臨場緊張，反而不若甘氏這口若懸河、幽默出眾、比他年輕四歲的帥哥，結果事後民調一面倒。此後幾場尼氏雖急起直追，但是已經無濟於事，沒有第二次機會彌補第一印象，白宮寶座因而失之交臂。

拜登 和川普 首次辯論，因此也非常重要；尤其是目前雙方只同意交手兩次，如果第一次搞砸了，可能永無翻身之日。因此切勿錯過注意他們兩位有何可以出錯及制勝的地方。

拜登最顯著的弱點就是老態龍鍾，以及口齒有時候會出差錯。假如他能站穩90分鐘（中間也許有小歇），不需太多走動，希望不會出洋相。（近來他上下「空軍一號」座機時，似已儘量改用機艙下層短矮的出口；看他爬那三層樓高的登機梯真是險象環生。）加上他在言詞上如能採取主動，慷慨陳詞，也許可以令人耳目一新。

同時他還需要再次提醒選民他在經濟方面的成就，往往因物價上漲而被埋沒。尤其新冠狀疫情帶來包括供應鏈的許多問題，因他和團隊應付得法，不少人的收入及就業率也隨通膨提高，可能他們受惠而不自覺。同時如今美國證券市場也比川普時代強多了。

此外拜登對川普最主要的抨擊，就是對民主政體的傷害。同時他或辯論主持人也應向川普提問紅營《2025計畫》裡許多驚人的報復性施政，看他如何自圓其說。

其實說起來川普比拜登只年輕3歲，而他因知識有限，語無倫次的時間多。例如當新冠疫情最盛時，他居然會在白宮記者會 上公開建議用家常清潔劑，作為防疫注射。不過這種無稽之談，很多人(尤其川粉)聽多了反而麻木，見怪不怪，等於「正常化」了。

他講的另一謊言及不負責任的控告，是拜登及民主黨「武器化」政府機構，如司法部來誣告或讒害他，但證諸拜登的親生子也受法律制裁，這種「惡人先告狀」的惡習，將會不攻自破。

川普執政時提名並通過的3位大法官，使保守派得勢，並開始推翻一些多年來左傾自由派的成果後，剛好又碰上兩位舊的保守派大法官因為道德操守問題，或與一些參與攻擊國會山莊團體的瓜葛，遭拜登嚴厲譴責。看來一向超然的最高法院，將無可避免地在辯論會上捲入政治漩渦。

也許為了避免川普一向作風在別人發言時繼續胡言亂語來擾亂，主辦單位準備在一方發言時將對方的麥克風關掉；這點是否有效尚待觀察，不過可能再次被川普控訴妨礙他的「言論自由」。

這次辯論的關鍵是，平常不看主流媒體的川粉們及保守人士，現在有機會親自聽了拜登的說辭和態度，他們是否會恍然大悟。