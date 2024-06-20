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陸嫦娥奔月 台青鳥亂飛

汪志雄（美國芝加哥）

中國大陸在不久前發射「嫦娥六號」，成功登月並順利完成在月球背面南極艾特肯盆地的智能快速採樣後，啟程返回地球，這象徵中國大陸即將成為全球首個全程於月球背面軟著陸、並成功取回月球樣本的國家。

與此同時，台灣正如火如荼地進行類似文革的「青鳥行動」，抗議在野黨的國會擴權法案，並號召支持者這兩天重回立法院周邊街道，持續監督在野黨，捍衛台灣民主。

當嫦娥奔月開啟了中國大陸航天科技的新頁，台灣的青鳥卻在舞動著文革的羽翅，進行新一波的群眾運動。

這彷彿是一個歷史的倒序。當台灣在七○年代推動十大建設，經濟躍升為亞洲四小龍之首時，中國大陸卻正在進行著一場「革命無罪，造反有理」的文化大革命，十年動亂讓國家與人民付出了沉重的代價。如今，半個世紀過去，中國大陸已經發展成為世界第二大經濟體，航天科技日新月異，而台灣卻身陷民粹鬥爭，對立內耗，國家停滯不前，實在令人不勝唏噓。

今日的台灣民進黨，像極了上個世紀的中共。當初中共為了奪權，在民間豢養了許多遊手好閒，散布流言的流氓痞子。收買了許多投機取巧，風骨淒涼的報社文人。收編了許多無知熱血，自以為是的可憐知青。

對照今日的台灣民進黨為了鞏固政權，不惜雇養網軍，收買名嘴，掌控媒體，組織學生，所用的方法和手段，都與當時的中共如出一轍。

諷刺的是，今日的中共已經進化成一個資本主義的社會國家，而台灣的民進黨則已經退化成一個專制腐敗的極權政府，空有民主之名，而無民主之實。

近日民進黨所發起的青鳥行動街頭宣講中，民進黨不斷利用侮辱、抹黑的民粹言語攻擊在野黨立委。例如民進黨立委吳沛憶在十六日的台北場上抨擊民眾黨總召黃國昌「不但不舉，還只有廿五秒。」前立委陳柏惟也在十五日的新北場上辱罵黃國昌是「半套昌，想要爽但錢帶不夠。」這種類文革的「批鬥大會」，坐實民進黨「綠衛兵治國」的荒謬景象。

任何一個人只要稍微還有一點點腦筋，一許許良知，一絲絲正義感，知道一些些做人做事的道理，就斷然會對一個抹黑造謠、打擊異己的政府深惡痛絕。不過這年頭吃芒果乾吃到頭殼壞掉的大有人在，難怪昔有紅衛兵，今有綠青鳥。

不管文明如何進步，這世界總會有一群自以為是在捍衛價值，卻處處在破壞價值的蠢蛋。當青鳥飛不過智商的淺灘與良知的高原，台灣的未來也只能望月興嘆了！

（本文取自06月21日聯合報民意論壇，作者為大學教授）

民進黨 中共 陳柏惟

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