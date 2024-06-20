賴清德嘴說民主 卻與中共驚人雷同

賴清德總統近日宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大任務型編組，未來每季召開會議，總統親自召集，為國家發展擬定戰略。更表示「讓台灣的策略，成為世界的解方。」總統對國家的規畫與期許，聽來似曾相似，但並不是賴總統最喜歡拿來救援的「馬前總統」，而是中共 中央總書記習近平 。

首先，習近平自上任來，除了身兼總書記、國家主席、軍委主席的黨政軍領導，還成立多個領導小組或委員會，包括：中央全面深化改革委員會、中央外事工作委員會、中央對台工作領導小組、中央國家安全委員會、中央網絡安全和信息化委員會、中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組、中央軍委聯合作戰指揮中心、中央財經委員會、中央全面依法治國委員會、中央審計委員會、中央教育工作領導小組等，前述多數小組或委員會，均由習擔任組長或委員會主任，集中大權，成為實質的決策中心。

學者曾分析，例如由習擔任組長的中共中央全面深化改革委員會，幾乎取代國務院的權力，過去國務院的決策，現在都須經深改委成員簽名才能生效，也因此現在誰來擔任國務院總理，意義已不大。

如今賴總統成立三個委員會並親自擔任召集人，目的恐怕也是把總統職權伸入行政體系，讓原本為最高行政機關首長的行政院長，成為名符其實的執行長。未來由誰擔任行政院長，如同中共一樣，已無實質意義。

其次，習近平近年積極在全球推廣「中國方案」、「中國發展模式」、「北京共識」、「中國夢」。而近年民進黨 政府積極在國際上宣傳「台灣價值」、「台灣共識」、「台灣No.1」、「Taiwan can help」，如今賴總統又提出「台灣解方」，又再次與對岸有驚人的雷同。不同的是，習近平希望藉此與「美國方案」、「西方的現代化理論」、「華盛頓共識」、「新自由主義」爭奪話語權，企圖打破長年被西方壟斷的價值觀。民進黨政府則將相關口號用來「出口轉內銷」、「掩蓋執政無能」、「文青式口號治國」。

最後，當年中共尚未取得政權時，即是訴諸民主、人民，並藉此攻擊當時的國民黨腐敗，但在取得政權後，「民主」成為束之高閣的口號。民進黨在黨外及在野時，亦不斷攻擊國民黨的黨國不分、黑金政治，但取得政權後通過的各項法律與政策，卻更加讓台灣走向警察國家，各種弊案、違法監控更是層出不窮，已經成為「綠色恐怖」，曾經訴求的「公開透明」、「民主」、「程序正義」，現在看來更像是遙不可及的夢想。

有句俗話「嘴巴上說不要，身體卻很誠實」，滿嘴「抗中保台」的民進黨與賴清德，正一步步的追隨習近平的治國理念。或許賴總統有朝一日與習近平「喝珍奶、吃蝦仁飯」的時候，可以暢談彼此驚人的默契。

（本文取自06月21日聯合報民意論壇，作者為研究人員）