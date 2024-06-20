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美誘中跳坑 賴清德入戲如何安國全軍

段心儀（台北市）

金融時報指出，習近平向歐盟執委會主席馮德萊恩表示，華盛頓試圖透過向台灣提供武器等措施激怒北京，引誘中國陷入軍事對抗。但如果他輕易落入陷阱，與美國爆發衝突，將摧毀中國的許多成就與計畫，並破壞二○四九年「中國偉大復興」的目標。習的話恰與《孫子兵法》「主不可以怒而興師，將不可以慍而致戰；合於利而動，不合於利而止」若合符節。

兩岸七十多年來的紛擾，放在中國五千年歷史上只是一朵浪花，最壯闊的波瀾早在春秋戰國時代已翻攪了時局。那五百年間，整個社會經歷由一統而分裂而一統的顛覆與變遷，王權式微，思想解放，諸子學說百花齊放，於是，中華民族的思想在大熔爐中陶冶成熟，從此引領後人度過多少劫難，終得保全。美國文明相對短淺，他們視域中的新局，往往只是中國視域中的掌故。

翻開歷史，戰國時期魏惠王攻打趙國，給了齊國介入的契機，讓齊孫臏可以痛擊魏龐涓，從此魏國沒有了崛起的機會，美國居心就昭昭可見，中國該如何應對也就清楚了。

俄烏之戰更是前車之鑑，莫斯科入侵烏克蘭之初，美國及其盟國立即凍結了俄羅斯價值三千億美元的海外資產，並且打算利用這些資產的利潤對烏克蘭進行軍事援助。中國外匯存底規模為三點二兆美元，持有美債七千七百億美元，如果中國掉進美國的坑裡，那絕對是個錢坑，美國藉機解決經濟、債務等各項燃眉之急，當不在話下，更可迎頭痛擊中國蒸蒸日上的聲勢，遏阻美中兩國此消彼長的勢頭。這等好事，美國當然盡力推波助瀾，但是，中國怎麼會跳如此顯而易見的坑？於是，台灣就有戲了。

賴清德總統昨日宣布將成立三大委員會，其中最引人注目的就是全社會防衛韌性委員會。因為近日賴總統不斷釋放訊息，如在黃埔軍校百年校慶中強調不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義，那是否在呼應美方將台海打造成「無人地獄」的計畫？再加上美國人要台灣購買火山布雷系統，看來兩岸一旦爆發衝突，台灣只能被趕鴨子上架，複製加薩走廊慘狀！請問賴總統，「合於利而動，不合於利而止」，如此引戰，台灣何利可言？屆時「亡國不可以復存，死者不可以復生」，你何以面對台灣兩千三百萬人民？

滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。習近平已直言「不以怒而興師」，賴清德又將如何「安國全軍」呢？

（本文取自06月20日聯合報民意論壇，作者為中華語文教育促進協會秘書長）

賴清德 烏克蘭 習近平

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