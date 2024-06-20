賴大總統、小閣揆 太上新政

賴清德 總統上任滿月，推出任務編組形式的三大委員會，氣候變遷 、健康台灣、全民防衛三大方向固然重要，但要上綱到由總統親自領軍，是否存在其他政治意涵，足堪玩味！

首先，文青文體充斥已成民進黨 執政主流，小英執政八年少見務實政績，卻不缺虛幻飄渺口號糊弄人心。面對抗爭，小英說：「民進黨政府是有史以來最會溝通的政府」；電力問題，反核遊行中民進黨隊伍高呼的是「用愛發電」；防疫時，確診數字一再更新，陳時中說是「校正回歸」；缺蛋危機，陳吉仲要抗議者「尊重市場價格機制」。現在賴也依樣畫葫蘆，又推出「信賴新政、時代新台灣」的委員會治國口號。

其次，口號能簡單強調施政重點不是不好，能否務實執行、產生績效才是重點，倘或著眼實權掌控實不可取。習近平在掌權初期為削弱總理職權，成立若干領導小組並親自擔任「小組長」，諸如：全面深化改革、深化國防和軍隊改革、網絡安全和信息化、外事工作、中央對台工作以及財經領導等。黨政軍、外交、財經、網路安全等全抓在手。蔡英文在二○一六年成立新南向政策辦公室，後無實際成效，兩年後解編。而賴清德的三大委員會真係議題重要，不得不由總統領軍嗎？或係坐實卓榮泰為檯面上之「小院長」？

接著，有道是「一朝權在手，便把令來行」，成立正式組織外的編制外單位，恐係為實質掌控政權或貫徹政策執行，但會對正式組織部門有越權或奪權之虞。管理組織理論有所謂指揮鏈原則，規範組織中上司與下屬之職權關係，決定誰向誰報告？誰聽誰命令？賴清德的委員會運作型態，據悉將由賴邀集產官學合作，每季召開一次會議，具體推動各項改革工作。每季會議應係檢討執行成效，但在「具體推動各項改革工作」方面，是由現有政府部門負責推動？或要新聘人員負責？總統府三大委員會將成太上行政院，凌駕現有相關部會？

最後，三個委員會的重點，面對全球是氣候變遷、針對民眾是健康台灣，全民防衛方是賴心心在念的核心議題。賴就職演說的新兩國論直捅馬蜂窩，接受時代雜誌專訪放軟說沒有挑釁之意。但從李登輝的兩國論濫觴，到蘇起書中說蔡英文就職前主動向其透露：「不再提兩國論，仍將繼續執行兩國論」，直至台獨金孫就職再提新兩國論。從對岸角度長期觀之，除馬英九執政時期，台灣就是一脈相傳，不回頭地走向獨立路徑，北京當局焉能放心台灣？焉能說「放棄以武力統一台灣」的和平承諾？

賴以「感性」治國，以抗中保台為號召，希冀籠絡基本盤繼續執政；在「理性」護台方面，賴也深知台海兵凶戰危，既然在官校校慶說出不接受「首戰即終戰」的投降主義，那要戰到一兵一卒的城鎮戰，台灣必須要有具體防衛措施。護台前線不只軍人而已，尚有早已退伍的眾多後備軍人，更要開始重新訓練戰備，令人狐疑台灣將被賴帶向以色列的全民皆兵制度嗎？

杜甫《春望》：國破山河在，城春草木深。一旦陷入城鎮肉搏，台北城必是一片廢墟，勢非民眾所願。「全民防衛」，全民恐之！在位者慎之！

（本文取自06月20日聯合報民意論壇，作者為中國文化大學國貿系副教授）