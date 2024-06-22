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中國金牌大國 但非體育強國

馬櫻╱加州

奧運即將在巴黎舉行，習近平提出奧運期間全球停戰，交戰雙方放下武器，在運動場上展開和平體育競賽。

要宣示國家軟硬實力，中方必定以舉國之力，組成龐大軍團參賽，務求嬴得空前數目奬牌，力爭金牌總數目超越美國。

中國奧運軍團女子實力最強，在各項目中可與各國強手競爭，雄厚的實力可以獨霸一方，如女子跳水根本沒有對手，包辦全部金牌無懸念。女子乒乓也可以取得大部分的金牌。女子田徑近期湧現不少新人，實力接近世界水準，有機會爭取到較好名次甚至金牌。短跑可能仍然不敵歐、美及拉丁選手，400公尺接力，四名女選手實力平均，交接順暢，此項目足以反映該國田徑水平，特別讓人矚目，期望中國女隊能突破美國的壟斷。

近年中國女籃進步驚人，幾位頂尖如韓旭、李夢等球員已在美國打職業賽，由她們帶領的中國女籃屢勝世界各強隊。新培養中鋒身高2米以上，動作靈活，腳步穩固，籃球意識高，投射傳遞默契佳，籃下進攻力量大增，可以與美國一較高下。女排早已是世界一流勁旅，比賽屢勝世界勁旅，有望再摘桂冠。羽毛球傳統就是強項，有爭冠實力。女足亦在不斷進步中，棒球發展遲水平未達頂峰，女子兩大球兩小球可望取得金牌或獎牌。

女子體操也是傳統強項，但近年青黃不接，缺乏頂尖選手，反觀俄羅斯、歐美強手林立，衝金奪冠沒有絕對把握。

其他不少項目，中國女選手都參加競賽，成績不俗，如舉重、射擊、划艇、鐵人3項、競走和長跑等都會可能取得冠軍。中國女子勝在全面開花，將會迎來百花群開局面。

中國女泳隊一直具世界級水準，女選手張雨霏風頭最勁，但奧運前張雨霏等一流選手變得低調，還缺席2024年2月多哈世界游泳錦標賽。泳隊領隊改由周繼紅（跳水隊領隊）兼任，沒有公布原因。記得80年代女泳隊曾有4朶金花，在4種泳式中各領風騷。她們後來體形有異，帶男性化又少了女人味，不久便退役，傳聞她們受德國禁藥的配方影響。游泳選手孫揚本來是男子200、400和800公尺自由泳世界冠軍，他被國際禁藥組織盯上，要他即時就地作禁藥突擊檢查，孫一怒之下將藥瓶樣本搶走毀壞，年輕魯莽，付出代價，被禁賽4年，毀掉自己運動員生涯，明年到期解禁，他近30歲高齡，長期缺乏比賽，難望再創高峰。

中國男運動員成績遠不如女，男足花了許多力量力爭一圓習大人的足球夢，可是恨鐵不成鋼，現仍屬亞洲二流水平，衝出亞洲還有難度。男籃和男排成績未見突出。男乒及跳水實力仍然強勁，奪冠有機會。男羽毛球自林丹退役後，新秀沒十足把握，歐洲、日本、星馬、泰國及印尼強手林立，苦鬥在所難免。男子田徑選手水平普遍不高。100米佳績9.99秒，未達一流，老將蘇炳添年齡關係難以爭霸。繼劉翔後新星有待考驗。跳遠出過好成績，但不太穩定，望有爆冷機會。

毫無疑問中國是奧運金牌大國，但就全民開展體育活動尚不算強國，體制所限，全民體質有待提高。毛澤東早幾十年前已提出：「發展體育運動，增强人民體質」，後面一句看來還需要多代人努力才能達標，路遙任重，繼續努力！

奧運 足球 德國 孫楊

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