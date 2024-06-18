文史哲會不會遭AI終結？最終被人類放棄？

台灣今年成大歷史系申請分發人數掛零，引起各界注意，成大校方直指是ＡＩ效應造成此結果；更有中文系教師批評台積電直接到高中開半導體課程，會讓更多高中生提早放棄文史哲相關科系。

ＡＩ真的會成為大學文史哲科系的終結者嗎？實言之，若就業 市場和少子化的因素，除了一些私立大學會面臨退場外，公立大學的文史哲相關科系，也同樣會因學生報到率太低而率先被學校檢討。即使今年申請掛零的成大歷史系，可能因分科考試會讓學生回流而滿招，但過了幾年等私大退場潮結束後，就是公立大學文史科系考驗的開始。

目前，有些人主張，大學還是要教導一些道德價值與批判思考，所以還是需要人文相關科系。台大醫學院在明年的申請入學採計，放棄英文改採社會學科，就被認為是在ＡＩ發展下重視人文素養的教育指標。

但這和實際上大學科系的存廢是兩回事，因為重視人文素養不代表這些人文科系就能夠存活，特別在ＡＩ人工智慧 的發展下，一些大學教授的上課方式和教學方法大量依賴網路資訊和應用軟體，課程的教材和簡報直接從網路下載，用心的教師還會消化加以編排才做成上課內容，一些不用心的教師就直接下載，或者透過人工智慧按個鍵，重新組合編製後就拿到課堂上教學。

之前在書店與幾個台大學生聊天，我問他們會不會專心上課，對教師教課方式覺得如何？他們說，如果發現教師上課的內容在網路上就找得到，就不會想聽了！甚者，老師還會教錯，不如他們自己去問ChatGPT 。

試想，一位教歷史系的教授，若只用傳統歷史學的教法讓學生去記憶分析比對歷史資料，而非用批判多元的視野與方法說明歷史的因果關係，怎能比得上大數據下的史料分析呢？

之前，有位詩人跟我分享他用ChatGPT來解讀他的詩，他說大概有五成能解讀出他創作的意義。

當最有浪漫情懷的文學詩作，也能夠被人工智慧解讀大半；當未來有更多情緒語言被大數據融入時，人引以為傲的人性還有多少？那時的文學系還需要老師來教導嗎？ＡＩ文學創作早已讓人分不清是人還是ＡＩ所寫，教師又如何評改學生作業呢？

至於，大家認為尚有哲學，可以保有人的倫理價值判斷和獨立思考，所以哲學系應當是未來抵擋ＡＩ的最後人類希望，是所有大學科系中最有人味的系所。但這個最能夠凸顯人類價值和道德的科系，卻是最早被功利主義和就業市場淘汰的科系，台灣的大學中只殘留那些早期設立的哲學系，也不知能撐多久。

倫理道德思想不能當飯吃，可是當人類沒有道德倫理思想判斷時，還算是人嗎？當ＡＩ一步又一步的侵蝕到人的思考判斷中，則倫理思考何能避免，甚可說人已放棄自己的判斷，早就讓ＡＩ來幫自己選擇了。

真的是ＡＩ終結了文史哲等科系？還是我們自己放棄，自我終結了這些人文系所呢？二十世紀之前，世界因哲學而運轉，人類因思考而存在；如今卻將變為世界因ＡＩ而運轉，人類因數據而存在！

（本文取自06月18日聯合報民意論壇，作者為台灣哲學諮商學會理事長）