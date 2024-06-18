民進黨宣講的背後目的 指導釋憲毀民主？

民進黨 在黨主席賴清德 一聲令下，六月十四日首站在花蓮展開「反濫權、護民主」的宣講活動，反制國民黨和民眾黨在立法院通過的國會改革法案。有人認為這項活動的目的是為了二○二六年的地方首長選舉，但是我認為民進黨的眼光沒有那麼遠，選民的記憶力也沒有那麼長；民進黨的目的應該是為了釋憲，而最後的結果可能是毀民主，而不是護民主。

六月十一日，賴清德總統核可行政院對立法院的國會改革案的覆議，但是抗爭者用「人渣」、「台灣第一不要臉」、「大陸的狗」這種非理性字眼羞辱民眾黨立委黃國昌，這項覆議案註定失敗，因為只要二分之一的立委反對，就可以駁回覆議案。一位具有法學素養的立委遭到民進黨支持者如此不堪的辱罵，雙方結怨更深，已經喪失理性討論的空間，覆議案只會是朝野對決。事實上，以目前的政治氛圍，民進黨知道覆議一定失敗，所以覆議應該只是障眼法，他們的算盤是「釋憲」。

現任的大法官 全數都是蔡前總統提名，包括「再任」的司法院長許宗力。我認為，民進黨下鄉宣講不是為了說服群眾，而是講給現任的大法官聽的；民進黨高幹在地方宣講國會濫權的理由，應該是提供大法官釋憲時「參考」。

現任大法官為什麼會認真聽民進黨高官在說些什麼？因為「政治正確」的大法官，有可能卸任後可以「再任」。事實上許宗力的「再任」，直接的結果就是司法很難獨立，戀棧權位、沒有操守的大法官一定會觀政治風向，司法獨立的理想將遙遙無期。

說白一點，如果多數的大法官甘願當政治的奴僕，把法理擺一邊，「再任」的懸念擺中間，民進黨大有機會靠大法官釋憲翻盤。一旦大法官釋憲的結果是國會改革案因「違憲」而失效，真的是「護民主」嗎？

任何一個民主國家是否邁向進步成熟，最重要的指標就是司法獨立。自由社會必然是價值觀多元的社會，因此政治歧見是常態而不是例外；社會上一旦出現政治紛爭陷入僵局，最終的訴求和仲裁是司法，如果司法不獨立，政治上的對立將永無寧日。

現在的問題是：如果大法官可以再任，現任的大法官會公正、客觀、不受政治影響嗎？如果大法官的公正性遭到質疑，期待大法官釋憲來平息當前朝野的爭議，恐怕是一個幻想！更可能的是，如果釋憲結果和民進黨的主張相互唱和，在野黨的訴求一定類似「大法官是民進黨養的」，公民之間的互不信任必然加劇，掀起的是另一波的政治動盪。

因此，如果民進黨下鄉宣講的目的是引導大法官的釋憲方向，絕對不是護民主，而是毀民主！

（本文取自06月18日聯合報民意論壇，作者為台大哲學系退休教授）