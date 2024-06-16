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官校歲月的磨礪 成就守疆軍人

曾德榮／備役上校（桃園市）

6月16日是黃埔陸軍官校百年校慶，敝人有幸身為黃埔的一員，雖未活在歷史年代，但也在台灣的黃埔軍校接受了教養與成長。

筆者國中畢業即進入陸軍官校預備學生班，到進入官校四年正規教育，開始每日頂鋼盔、背背包、扛步槍，跑步穿越校區、滾山頭、四處行軍，鎮日汗流浹背、酸臭難當的軍校生生活。學長們惟恐不夠充實，除了不斷加壓外，夜晚還來個緊急集合，簡直像是超異能訓練班，令人苦不堪言；擺脫入伍訓後，繁複的課業、例行的軍事訓練交替煎熬，夥伴們的彼此扶持，才勉力度過了磨難的日子，這是黃埔「打狗棒底下求成長」的艱辛歲月。

在軍中（含學生）度過28年的歲月，深切了解軍人的矛盾與苦楚。首先要說的是國家需要國防、需要軍隊嗎？中共對收回台灣的決心毋庸置疑，既然國防安全與建軍戰備有其必要。只是政府重視裝備競爭時，政客及國人卻又那麼輕賤國軍地位？鄙視軍人？連最基本的領導統御更因沒有軍法、網路發達、民代關說、輿論攻訐的節節進逼，致使長官管得心虛、下屬當得空心，軍人活得失心，結果就是「軍魂蕩然無存」，難怪光有武器裝備硬體競爭，對國軍戰鬥力提升毫無助益。

另外，軍隊因任務特殊，須較長時間與超脫正常思維才能培育出忠誠與視死如歸的勇氣，所以，軍隊自成一種格局。如今許多人完成階段任務，只是因過往工作圈的限縮與社會有所脫節，又欠缺第二專長，致退休後難以融入社群。更因政治操作致這群老朽居然被稱為米蟲，還被歸類為侵犯年輕世代資源的罪人，被設為改革的對象，難道這就是他們該有的下場？

現軍人年金改革已成事實，民進黨已掃除老革命的障礙，八年執政也讓軍中「將校」完成換血，有了這批新血當後盾，難怪，全力操作「聯美制中」，公然挑釁中共，只為了藉機提高個人聲望與推動台獨目標，最終，軍人是工具，步上血腥是過程，重演烏俄戰爭是範本，「司馬昭之心」昭然若揭。

未來無論誰當權，走向「統」或「獨」？利弊得失早已清晰可見，領導者明知將生存權仰賴他人，絕非明智之舉。尤其過去排斥、未來也無心投效軍旅的新世代者眾，若發生戰端誰來保護疆土？

所以執政當局該表明態度，除了高價購入武器裝備外，還得重視軍人地位、建立勤管嚴教系統與嚴肅軍紀、落實軍法，才能培育一群願意承擔責任的軍人來護衛疆土，落實長治久安之效。（本文取自6月16日聯合報民意論壇）

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