賴清德混淆兩岸與兩國 「大野狼裝小白兔」

賴清德 上台後第一次接受外媒訪問,就開始搞起偷換概念的「小動作」?除了總統府的新聞稿中文翻譯與外媒原英文提問不同,府方小編的圖卡也有混淆「兩岸」與「兩國」的意圖,但這部分卻正是兩岸議題最致命之處;甚至說,台海的穩定與否,就是座落在此。

賴總統的翻譯有所出入,主要就在於兩岸的相對定位,這不僅關乎賴清德是否遵守中華民國 憲法,也關係到中共所最在意的「一中原則」是否能存在。如果持續打破這個原則,台海的和平穩定就絕不是賴清德用美麗辭藻去包裝與含混概念去糊弄能挽回的。

時代雜誌所提的第五問題所用的原文是,「In your speech, you said that the ROC and the PRC are not subservient to each other. And this obviously provoked a reaction from Beijing.」這段話到了總統府的翻譯以及時代雜誌中文版中,居然成了「您在就職演說當中也提到,兩岸互不隸屬,而這也引起了中國的軍事演習」;圖卡上的文字「兩岸互不隸屬,是事實,我不是第一個講,我完全沒有挑釁的意思 。中華民國和中華人 民共和國互不隸屬...」更清晰凸顯混淆兩者的意圖。

但眾所皆知,對岸的激烈反應是因賴稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」而起,而非兩岸互不隸屬。只能說這疑似偷換概念的作法荒唐至極,先將提問輕飄飄轉成對岸因「兩岸互不隸屬」一說而跳腳,然後賴就在這個基礎上作答;明明是設計想搞違憲、分裂國家、是破壞憲法一中原則的大野狼,在偷換概念把兩國偷轉成兩岸後,居然還可以把自己包裝成無辜小白兔;真是讓人歎為觀止。

也不知是誰給了賴清德這種無知的勇氣和特權,把憲法明訂的「中華民國治下的兩岸」,明目張膽的說成了「兩國」?七次修憲的前言,起始用語都是「為因應國家統一前之需要」;而第一次修憲第十條,即明訂兩岸為「一國兩區」;這其中何來「中華人民共和國」的生存空間?賴清德能不能告訴我,「中華人民共和國」的領土主權範圍為何?憲法允許你承認在它所規定的領土主權範圍中,另外有一個國家存在?民進黨早在李登輝政府時期修憲時就提出想要「重新界定中華民國領土」的決議案,結果是不了了之;更早在民國八十二年第三二八號釋憲案中,就很清楚的表示,中華民國領土主權範圍的變更,有既定的變更程序以為限制。

最後一次的扁政府時期修憲,更是清楚列出增修條文有關領土案修憲的限制:「中華民國領土,依其固有疆域,非經全體立法委員四分之一之提議,全體立法委員四分之三之出席,及出席委員四分之三之決議,提出領土變更案,並於公告半年後,經中華民國自由地區選舉人投票複決,有效同意票過選舉人總額之半數,不得變更之。」賴清德的「中華人民共和國的存在」,符合了哪一項?

賴清德還不忘把他兩前任拖下水,以擴大烏賊戰術效果;蔡英文被點名也就算了,因為她還真是始作俑者;但把馬英九拖下水就太不厚道,不過就此也可以看出賴清德的人品。

(本文取自06月15日聯合報民意論壇,作者為資深媒體工作者)