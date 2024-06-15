我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江蘇「天才少女」姜萍火了 老家村民：她姊姊也非常聰明

拜登、川普6/27電視辯論：沒有觀眾、不能帶筆記、禁與幕僚互動

賴受訪稱「兩岸互不隸屬」 陸豈不知其心機

孔令信（台北市）

對於賴清德總統在《時代雜誌》專訪中表示，他在五二○就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英九都曾提過「兩岸互不隸屬」。此說馬上遭馬辦與馬英九駁斥。馬英九稱他的說法是：根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持「一個中國」原則。馬更質疑賴總統認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？

賴清德的說法除了糊弄外國人不懂中文外，更重要的是他雖身為中華民國總統，迄今根本不提中華民國憲法與兩岸人民關係條例，當然不敢提「一個中國」。沒有法源依據而硬是將五二○就職演講時提出了中華人民共和國與中華民國「兩國互不隸屬」，賴就是在玩「新兩國論」，而拉了馬英九幫自己「背書」更是扭曲與攀附！

賴清德除了是「台獨金孫」 還自稱是「務實的台獨工作者」，在五二○就職演講中通篇談到「台灣」七十九次，「中華民國」九次，「中華民國台灣」三次。就是要凸顯他所說的就是「台灣國」，在賴高喊：「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」就是想把「台獨」混入中華民國，這就是三合一台獨新論。而「中華民國台灣」來取代「中華民國」是從小英開始，賴更進一步把「台灣」拉進來。

然而，賴忘了「中華民國」是我們唯一的國號，而「中華民國在台灣」是從李登輝時代喊出來的，換言之，賴清德就是把李登輝與蔡英文的「特殊兩國論」推往更新的一步！問題是，賴明顯違背了他在國旗與國父遺像前的宣誓內容與中華民國憲法。同時賴「刻意忽視」金馬離島還有太平島等隸屬中華民國的土地，當然對原本的中國大陸領土更不敢提。因他心中只有「台灣國」。

賴將馬英九拉出來幫自己「背書」，就是想魚目混珠，卓揆在立院回答立委質詢時指總統提及兩岸互不隸屬為根據事實陳述、確保主權不被侵犯等內容引發關注。向全世界發出善意、民主的聲音，希望中國領導人能聽得到、看得到。這是賴與民進黨一廂情願的想法，因為就職談到「新兩國論」時等於已向北京宣告民進黨斷絕和中國大陸接觸、溝通。如今再提兩國互不隸屬，還拉馬英九背書，問題是北京怎麼會和只空談兩岸善意卻無實質誠意的民進黨溝通呢？

當賴講「新兩國論」時已讓民共交流「道斷路絕」，何來善意？賴在《時代雜誌》的談話，不但畫蛇添足，更重要的是讓他所說的沒有改變、沒有挑釁變得虛而不實，對於領導者「華而不實」、「言而無信」還故意扭曲馬的談話，請問北京看不出來賴的居心不良嗎？

（本文取自06月14日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

中華民國 馬英九 賴清德

上一則

淡水河口被闖了 民進黨還在認知戰

下一則

反國會改革違民意 當心後座力

延伸閱讀

賴清德帶外賓釣蝦不去故宮 陳學聖：台灣沒更深層文化？

賴清德帶外賓釣蝦不去故宮 陳學聖：台灣沒更深層文化？
賴清德再提兩國互不隸屬 學者：取巧式的左右逢源

賴清德再提兩國互不隸屬 學者：取巧式的左右逢源
賴清德接見AIT前主席莫健 承諾持續強化國防實力

賴清德接見AIT前主席莫健 承諾持續強化國防實力
賴清德：中華民國、中華人民共和國互不隸屬 馬、蔡都講過

賴清德：中華民國、中華人民共和國互不隸屬 馬、蔡都講過

熱門新聞

AI發展對人類是福是禍？(路透資料照片)

AI造福人類寓言 恐成大災難的預言

2024-06-11 02:00
(世界新聞網)

一洲焦點／通膨稍緩、杭特定罪、G7將宣布制裁中國措施

2024-06-12 14:07

解放軍少將喊話烏克蘭 國內外翻車

2024-06-12 02:00
前總統川普的封口費案將被判刑。(路透)

川普將戴罪競選 也戴罪就任總統？

2024-06-10 02:01
中華民國陸軍官校將於6月16日舉行黃埔建校百年校慶，圖為6日進行第一次全程預演。（記者洪哲政／攝影）

黃埔百年 誰在護衛中華民國？

2024-06-14 02:00

輝達力保漲勢 部署屠龍刀倚天劍

2024-06-09 02:00

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回
Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開