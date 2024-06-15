淡水河口被闖了 民進黨還在認知戰

長久以來，我們對於對岸的認知戰總是無力抵抗，到現在還是停留在口頭上的反抗，尤其當我們從用石頭反擊無人機，到現在只能「監控」眼看對岸的快艇 直接開進淡水河，其實這已經跳脫所謂認知戰的層次。我們的政府如果還是停留在轉化成「對內認知作戰」的國內政治作戰層次，那民眾要如何對政府的自我防衛能力放心呢？

對岸對台灣的心理、輿論、法律的「三戰」始終沒有停過，民進黨 執政八年來，我們只看到政治性的回應，卻缺乏專業性的反制能力，畢竟民進黨面對兩岸的衝擊，始終沒有提出一套讓民眾放心的整體方案，反正就是推給對方的「認知戰」，讓時間解決民眾內心的憂慮。

尤其這次是對岸船艇長驅直入，顯然與以往的「三戰」或認知戰有所不同，我們卻似乎完全沒有抵抗的能力；看到海巡署的記者會更讓人感到憂心，因為不僅前後矛盾，顯示政府高層政治介入，更看到缺乏一套自我保護的ＳＯＰ，似乎除了隨行監控外並沒有更具體的做法。這次駕艇者還好沒有特定的攻擊意圖，一旦對方有意，試問要如何保護國人的安全呢？

對於海巡的態度當然有批判的必要，因為在防衛上是完全的被動，尤其政府提出所謂「兩岸灰色地帶」這個名詞已經很久，對岸也不斷攻擊這個灰色地帶；我們除了不斷地後退，將這樣的窘境持續作政治化操作之外，還真的看不出政府有任何抗衡對岸的能力。

這是態度的問題，因為政府高層總是將兩岸關係「政治作戰化」，卻不願意認真檢討問題的真諦，所以明知對岸的認知戰無所不在、各式各樣的挑釁不會終止，卻看不到政府有讓人放心的做法。現在對方已經公然進入淡水河，政府的態度卻仍始終如一，這才最令人最擔心的。

（本文取自06月14日聯合報民意論壇，作者為大學教師）