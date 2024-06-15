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澤倫斯基：一旦國際社會同意 將向俄國提出和平方案

艾瑪和平推 非避戰投降

張光球（台北市）

中東問題專家艾瑪思蓋（Emma Sky）應龍應台文化基金會之邀訪台，發表「被動不能帶來和平」專題演講，以親身在伊拉克及阿富汗的經歷，提出兩岸避免戰爭可用「和平推」取代「兵推」。其可行之處是提醒我們的缺失，窒礙難行之處在於，兩岸關係牽涉多方情結與利益。

艾瑪「和平推」的構想是源自於去年來台參與一場密室兵棋推演，會中討論了兩岸開戰的傷亡率及破壞度，促使她發想「和平推」的思考。亦即，敵對雙方應以任何可接觸與溝通的合作方式，朝向和平目標來推演，而非比較武力強弱的兵推。

「和平推」並非避戰投降，其基本包含兩部分：一是如何藉由溝通來共管戰爭風險，避免戰事發生；二是建立社會平時抗壓韌性的演練，以應對戰時基礎設施失能和緊急醫療系統需求的挑戰。因此，「和平推」是以全方位的實力做後盾，再以溝通了解彼此的想法，尋求可合作的項目進而化解爭端。

先談難行之處。艾瑪建議如果賴清德總統和習近平主席有意推動兩岸「和平推」，要清楚明白彼此的立場和利益，先藉由大家共同面臨的問題合作，並逐步朝向管控戰爭。筆者相信賴、習兩位領袖深知對方的立場，之所以無妥協的空間，乃因兩岸雖同根同源，但相隔七十多年來體制與意識形態迥異，加上美國等因素牽扯，使「和平推」難以實現。

再談提醒我國之處。艾瑪接受專訪時表示，台灣要避免在中美競爭中成為受害者，時刻需加強國家的資源韌性，切勿陷入阿拉伯石油般的晶片「資源詛咒」，以應對大陸可能的封鎖。她指出台灣需擁有必要的國防嚇阻能力，年輕人需有服役保衛國家的意願，義務役不該像夏令營，此等均不可等閒視之。

其次，艾瑪表示兩岸人民對彼此關係有認知的差距。首先，她未發現大陸民眾對台灣懷有敵意，並且未將台灣問題視為優先處理的事項；反之，她始料未及的是，台灣內部對兩岸統獨議題的兩極化，將兩岸關係列為首要議題，造成社會逐步分裂，且無意面對如何解決問題，缺乏社會凝聚力。

對於艾瑪上述建言，反應出國內過於強調黨同伐異、非黑即白的社會氛圍，可以隨意指謫他人賣台、引戰，使得兩極對立加劇，刻意忽視大多數國人希望維持現狀的要求，亦即維持穩定生活重於統獨。

當陸艇已公然闖進淡水河岸，美軍意圖在台海布局地獄景象的當下；前者印證了艾瑪對國軍訓練的憂心，後者驗證了台灣陷入中美競爭的擔憂。台海局勢日趨緊繃之際，我除加強戰備外，國內各黨派如何溝通合作、凝聚國人共識、團結一致，才是台灣「和平推」的永續發展之道。

（本文取自06月14日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）

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