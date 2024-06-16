拜登兒子有罪 大選添變數

2024年6月可以說是美國近代史上一個破天荒的月份。隨著第一次有前任總統(川普 )在選舉封口費刑事案被判有罪，緊接而來現任總統拜登 的次子杭特也因隱瞞毒癮購槍案，被家鄉德勒瓦州聯邦法院的陪審團一致定罪。其實這兩案來龍去脈相去甚遠，但對美國現今政情和長遠前途卻同樣息息相關。

川普案的前前後後及他個人和支持者的反應，已多有報導及評論，茲不贅述。而杭特案則是川普共和黨任內的司法部開始興訟的；如果說是政治獵巫，這是最貼切不過的例子。不過民主黨 拜登當政後，為了大公無私而不干涉法治，「忍痛地」聲明不撤換該聯邦檢察官，任由他繼續調查杭特而訴諸於法，同時拜登也絕對不過問川普的兩樁聯邦刑案。

杭特案判決前後，拜登在全國電視網上重複聲明他尊重法治，並接受法院的判決而不會特赦自己的親生子；這和川普多年來對美國司法無情的攻擊，並揚言他回籠當總統後要特赦自己，以及三年前1/6國會山莊暴動被判刑的千百支持者、並且要對民主黨官員嚴厲報復等等，可謂大相徑庭。

這次杭特的3項罪名成立後，可能招致共25年的牢獄之災。可是據一般法律專家意見，因為這只是公文上的差錯，而且他沒有前科，加上假如3罪刑期同時執行的話，其總刑期不會超過1年。不過今年9月他在加州尚有另一稅務案開審，不知將有何後果。

如有特別顧慮，例如杭特是現任總統的親生子，按法律有特勤人員安全保護；假如他們不便隨杭特鋃鐺入獄，則其行刑方式可能會改為(commute) 軟禁或居家隔離。即使這不是特赦(pardon)，當然馬上會引起和川普的刑期和行刑方式比較，雖然川普的案件是在紐約州，和聯邦案風馬牛不相及。

其實最主要的還是判刑的時間性。按該聯邦法院慣例，判刑會在四個月後；那就是今年10月正是總統競選進行得如火如荼的時候，雙方支持者及選民一定會特別注意。儘管拜登用犧牲兒子的「苦肉計」，假如有絲毫一點的「優待」，川普及其陣營一定會大做文章。而且照目前拜登的一些很容易被人攻擊弱點(如邊境移民、經濟、以色列加薩之戰等等)，他可能會失去決定性(尤其是搖擺州)的一些票。

反過來說，一直到現在，儘管許多主流媒體的預期，「不倒翁」川普似乎好像還沒有甚麼可以使他失去選票的爭端和議題。即使他真的被判刑入獄，他會將這說成是他為他廣大群眾「最大的犧牲」，也許會得票更多。他甚至毫不靦腆地與曾入獄27年的南非反種族隔離革命家、諾貝爾和平獎得主曼德拉相比。當今美國所有的司法機構和黨內外政治對手，可以說完全拿他沒辦法。

這案對拜登的精神打擊相當大。因他的長子波．拜登(Beau)曾在前線服役，又任德勒瓦州檢察長，一表人材；本來不但可競選繼承乃父參院之席，假以時日更可完成老父未竟之志入主白宮之勢，可惜他於2015年因癌症英年早逝，而剩下來的弟弟竟然如此不爭氣。