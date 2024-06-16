大法官在利益衝突下能公正嗎？

﻿美國最高法院大法官 艾里托（Alito）的妻子在自家門口把美國國旗倒掛，表示對反川普 的隣居不滿，影射她為川普申張正義，即使川普面臨多項聯邦及州政府的指控，其中幾項已經定罪。無獨有偶，大法官湯瑪斯 （Thomas）的妻子也在川普鼓動推翻2020選舉結果時為其附合造勢，即使拜登 合法選上。這些大法官妻子們的捧川事件有何重要性？

川普面臨多項民事及刑事控訴，他要求大法官介入為其脫罪或是把提審延期到大選之後。輿論界認為上述的兩位大法官已經具有「利益衝突」conflict of interest 的嫌疑；艾里托沒有及時阻止其妻捧川辱旗的行為，是否認同她的作法？是否應該對川普案件「自動迴避」 recuse ，以免失去大法官必需具備的客觀及公正？

至於湯瑪斯，他對其妻公開支持川普推翻選舉結果視而不見，也是難辭其咎，顯示他同意其妻做法。試問：如果大法官最親的親人對於被告川普情有獨鍾，如何証明大法官不被影響？大法官是否仍能不偏不倚公正處理被告的案件令人置疑。是否應該自動迴避？目前這兩位大法官，艾里托能夠容忍其妻捧川把國旗倒掛的行為，湯瑪斯對其妻支持政變的行為不為所動。兩位大法官捧川的立場已經非常明顯，筆者認為：兩位對川普案件只有自動迴避一途。

地方法院挑選陪審團員時，都需挑選對嫌犯不具任何立場的團員，以免由於對嫌犯有先入為主的喜好或是憎惡，造成對有罪的嫌犯網開一面、或是對無罪的嫌犯加以判刑。執法的大法官是否也應避免這種在「利益衝突」下導致的審理不公？在此可以試舉一實例，杭特拜登持槍案在6/11被判有罪，為其父的拜登總統已告知接受判決結果，不予特赦。拜登「自動迴避」就是避免「利益衝突」最好的例子，給司法界一個應該持有的公正無私榜樣。

對於川普案件，為了維持最高法院的獨立及公正，「反對」川普的大法官不應介入，「同情」川普的大法官也需「避嫌」自動迴避。大法官艾里托及湯瑪斯對於川普已經持有私人立場，對其案件無法客觀，應該「自動迴避」，好譲聯邦及地方法院不受任何外界干擾，按時提審被告川普，公正客觀地審理其案件；有罪判刑或是無罪釋放。