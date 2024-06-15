拜登政府的幾位內閣部長

拜登總統任期只剩最幾個月，提起他幾位內閣部長，筆者有點特別感觸，姑且記下供大家參考。

國務卿布林肯最惹人注目，他頻頻穿梭歐亞兩大洲，憑個人學問修養和柔軟手段，修補了過去美歐間的裂痕，重建美歐正常關係。在中國的談判中受到主方阿Q精神打壓，布卿淡然處之，安安靜靜跑到上海豫園吃小籠包。離北京時，不忘到唱片鋪買了兩張黑膠唱片，其中一張是中國藝術家竇唯作品。他本人藝術修養頗高，會演奏樂器，玩吉他自彈自唱，有酒吧專業表演的水準。他的學問和修養，為他政治生涯加分。他提醒中共如不做出改變，美國自己會作出改變，綿裏藏針，威懾力度更勝國防部 長。

財長葉倫滿頭白髮背著個大手袋由專機單獨慢慢走下來，有點像個美國大媽，與中國官員外出的大陣仗相比，給人留下平易近人印象。她在北京找貴州菇菌吃，在廣州陶陶居酒家嘗傳統粵菜，能熟練使用中國筷子，絕對是個食家。繁重工作之餘，日子過得輕鬆愉快，嬴得媒體的好評。

國防部長奧斯丁是個四星上將，西點軍校畢業，科班出身，在各軍種和不同軍事部門工作過，是個難得的將才。當代幾場戰爭中當過要角，是伊拉克戰事中最高指揮官。退休後他接受拜登之邀，國會破格批准他提早出任國防部長，主政五角大廈。當今世界極不平靜，俄烏及以哈戰爭打得劇烈，三次大戰隨時可能爆發，但我們的防長卻自行消失了幾天，悄悄地跑到軍醫院做前列腺手術，連白宮也不曉得他人在何方。他脫了軍服後忘記了軍紀，也忘了要對長官負責。他是個1.9米大塊頭，在香格里拉與中共國防部長董軍會面，他較董軍高出一個頭。但這位美國最高軍事統帥看來神情憔悴，少了老虎的威嚴，戰狼面前有點像病貓。

移民是國土安全部分管重要工作之一，這幾年南美門禁大開，非法移民 潮水般湧入，連中國人也知曉有這條走線通道，今年已有3萬華人走線前來報到（以前總人數不過幾百）。非法移民到來，民主黨主政的州擔當接待這批特殊人物的角色，管食管住，慷納稅人之慨。國土安全部沒有守住邊界，讓非法入境 者自由進入，原來邊界高牆沒有再繼續興建。同屬國土安全部的機場海關和TSA就算檢查做到再嚴格，卻對幾年來湧入的700萬非法入境者卻無從監管。拜登政府眼中非法入境者被美化成「無證人士」，忘記了我們身邊的恐怖分子、間諜和特務正蠢蠢欲動。

現任副總統賀錦麗像個透明人，不知道她在哪裡，做了什麼工作。記憶中曾報導過她往訪南美一個國家商討制止非法入境，結果如何沒有下文。