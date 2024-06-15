防止人工智能造成的大災難

「AI 造福人類寓言恐成大災難的預言」為6月11日世界日報社論的大標題。內容大致為AI，也就是人工智能，其資料中心巨大消耗電力，今後在業主激烈的競爭之下所需的電力，已非目前的核能及火力發電廠可以負荷，對環境造成的負面影響將使冰山消失水源缺乏，對人類及其他物種的傷害不可想像。同時AI取代人工造成的失業問題也將會很嚴重。社論建議：AI的負責人對全面「AI化」過程中所付出的代價，需要自己反省。

並非危言聳聽，對於AI不太了解或是寄以厚望的民眾，都需要細讀這篇社論。AI除了對環境保持及失業問題上造成負面影響之外，筆者認為AI已經被濫用；造假、誤導、欺騙、分化、恐嚇等不法行為皆拜AI之賜，而且不易察覺。除了AI造成的問題之外，對人類有何利益？

無疑地，消耗電力巨大的AI資料中心可在極短時間內找到我們需要的資料。由AI主導的人工「自動化」可以快速及精確的完成傳統的人力工作，減少了製造業或是服務業員工受傷等益處。對業主來說，生產力增加、成本尤其是薪資減少，獲利也跟之增長。AI也應該有其他益處，在此不一一枚舉。需要探討的是AI取代人工造成的失業問題，如何面對？傳統的教育系統在AI充斥之下能夠保障就業 機會嗎？如何救助被AI取代的失業民眾? 如何保護環境？

以上的問題應該由AI 業者/負責人一一回答，輔助AI業者的政府也應該謀求對策。前民主黨候選人楊安澤 曾建議在全面「AI化」時發給就業年齡民眾每個月1000多元的補助，筆者不贊成不勞而獲的放款，但是看來楊安澤的建議對於「救急」，尤其在「人求事」而無工作的情況下求生存不無小補。補助失業民眾轉行則是需要「再教育」的經費，筆者建議由政府以及原本公司裏的工作被AI 取代的業主分擔。至於由AI 造成的環境災害，筆者建議也應該由AI業主負一些責任，使用電力愈多，依照比例負擔也應更大，如此類推向業主徵收環保費用。

AI，不論喜歡或是憎恨它，是一個不可阻擋的潮流，必須接受以及面對！能否如AI業主聲稱AI能夠「造福人類」有待觀察。世界日報的社論敲響了一個「警鐘」，對於AI帶給人類的負面影響，我們不可掉以輕心，應該謀求對策，盡力防止AI 將成為大災害的預言變成事實。