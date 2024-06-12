淡水河多次漢光演習仍有漏洞 陸艇直入揭國安破口

近日一名中國大陸阮姓男子駕駛快艇 直衝淡水河的事件，不僅震驚了台灣社會，更揭露了我們海防安全的重大漏洞。海巡署翌日舉行記者會，坦承兩大疏失，共十人遭到究責懲處。惟本次國土安全破口不應僅被視為個別案件的處理，而應成為全面檢討與強化國防安全的契機。

阮男能未受阻攔穿越台灣海峽，並精確抵達淡水河口，其行動的精確性和隱蔽性，顯示了對台灣海防網的深入了解。淡水河口作為通往台北市的水路門戶，無疑是戰略意義重大的地點。此事件不僅是一次單純的非法入境 行為，更有可能是對台灣防衛系統漏洞的實地測試。

在過去兩年，國軍已多次在漢光演習中將淡水河的防務作為演習重點，表明了淡水河口的防衛重要性。然而，當實際的安全威脅出現時，我們的反應卻顯得遲鈍和不充分。阮男的快艇能在未遭到及時攔截的情況下，近乎毫無阻礙地到達淡水河口，反映出現實防禦與演習假設間存在著嚴重脫節。

值得注意的是，國防部 近期實施的一系列軍事政策調整，包括取消踢正步的要求和放假不需回報等措施，是否會對軍紀產生不利影響，成為社會討論的焦點。國防部初衷是為了降低軍隊的形式主義和提升官兵的生活品質，理論上應當有助提升軍隊士氣和招募新兵。然而，這也引發外界對此是否會導致軍紀鬆弛的擔憂。淡水河口事件發生後，這種擔憂似乎有了具體呼應，特別是在如此精確的非法行動面前，我們似乎看到了防衛反應的緩慢和可能的監控漏洞。

我們需認識到軍紀鬆弛不僅是外部行為的變化，更多的是軍隊內部管理與文化的反映。取消踢正步和放假不需回報表面上看似提升了官兵的自由度，但也須伴隨高度的自律和責任感。如果這種政策調整沒有得到妥善的實施指導，且在內部監督和評估機制上出現疏漏，那確實有可能對軍紀造成不良影響。

尤其在防衛任務中，每位官兵的警覺性和即時反應能力都是保障國安的重要環節。在實際操作層面，放寬軍事規範需被更多的自我管理和嚴格監督所平衡。換言之，提高官兵福利和自由度的同時，也應強化其責任意識和使命必達的核心軍事價值觀。

海巡在整體國防體系中扮演至關重要的角色，尤其對四面環海的台灣而言，重要性更不言而喻。海巡的職責不僅限於維護海上安全、打擊走私、人口販運及海上搜救等，更擴展到國家海洋權益的守護與國防安全，是多層面、全方位的系統工程，涉及戰略、人員、技術和文化等多面向。期待相關部門透過對此次事件的分析與反思，對軍事規範的放寬與軍紀的維持間之平衡提供有價值的見解，以確保國安和軍隊戰鬥力的不斷強化。

（本文取自06月12日聯合報民意論壇，作者為時事觀察員）