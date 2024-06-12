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「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成

台灣應窮盡和平手段 重於美出兵

王亮（台北市）

美國總統拜登日前接受時代雜誌專訪表示，「若中國試圖單方面改變現狀，美國不會不防衛台灣，不排除使用美軍，但部署地面、空中或海上武力有所區別。」拜登的語氣聽起來還是模糊的，美國的政策應還是一貫「協助」台灣自我防衛，必要時提供武器、情報為主，出兵非既定選項，但不管美國出不出兵，台灣都應靠自己窮盡所有和平手段自保。

約在同一時間，知中派的澳洲駐美中國陸克文在舊金山演說指稱，美國應認識到，若中國成功併吞台灣，將對美國的可信度造成負面影響，並對美國在全球同盟的可靠感帶來深遠不可逆的效應，應加強嚇阻。但陸克文要觸及這問題，就應同時表達作為美國「五眼聯盟」的盟邦，將採行動支持美國。

關於陸克文關心的「美國可信度」，不必等著看美國軍事挺台的結果，先看烏俄戰爭就好。近日美國總統拜登在巴黎，為國會延遲批准美國最新援助計畫，向澤倫斯基道歉。美國是否能及時提供金援的可信度都存疑，何況派兵支援？

美國如果在台海出兵，所面對的敵人是比俄國更強的中國，美國必須有自己本土可能首度變成戰場的準備，非協防條約當事國，出兵對抗大國的風險是極高的。未來美國除基於協防條約，或本國直接遭受攻擊外，出兵的可能性應是極低的。美國在二○二四年通過的「國防授權法案」規定，要為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫並將中國大陸列為海外敵對勢力。從此觀之，提供武器、情報、訓練，但不協防，應為未來軍事挺台的模式。

美國雖也會要求其盟邦介入，拜登也曾談到會與盟邦商量，但實際效果恐不如期望；因全球化的結果，各國國家利益交叉連結，像「五眼聯盟」的澳洲與中國也有高度利益連結，光是紅酒每年就可賣二、三億瓶。國際間，國家利益往往重於價值觀與道德，美國與友邦結盟的堅實度已不如冷戰時期。

這世界已和美蘇對抗時期不同，變得很複雜，且中國不是俄國，台海地緣政治也不同。目前敵意螺旋已近短兵相接，隨時可能擦槍走火，不能只靠嚇阻。台方一些根本問題，包括不承認兩岸民族、文化、歷史等連結，隨美抗中及台灣地位的論述等，均須從速處理，使對話能啟動。

五二○後，中國解決台灣問題的總體方略應有修正，台灣也要有和戰總體戰略，窮盡所有手段追求和平。正如前ＡＩＴ理事主席卜睿哲所言「台灣正面臨艱難的抉擇」，我們必須務實衡量長期利益及短期利益的取捨，不能有錯誤的感知。美國並無全球抗中的總體策略，台灣需提升戰略主體性，走在通往和平的正確道路上。

（本文取自06月11日聯合報民意論壇，作者為中華戰略學會資深研究員）

拜登 澳洲 俄國

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