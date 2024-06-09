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1月停3次 請問龜縮官員電力夠嗎

王錫璋 ／公退（台北市）

行政院長卓榮泰日前赴立法院首度施政報告，宣示非核家園能源政策不變，也不會主動提出核電延役或以核養綠修法。他一表態，原先幾位曾說不反對核能的內閣官員紛紛龜縮。但因黃仁勳等來台準備大力投資發展AI，台灣更需要大量電力，但電力真的夠嗎？

日昨內人的姐姐從台中打電話來，說她的居所上、下午各要停電30分鐘，期間需到外面公園吹風納涼。

內人則跟她說，停電30分鐘只算小事，5月我們家工作室已接到三次停電通知單，兩次停電6小時，一次停電3小時。頻繁收到停電通知，這是過去沒有的現象。通知單只寫著：「因工程需要及為確保施工人員工作安全及設備更新順利，將實施局部停電」。

台電自4月起再度漲電價，6月份又要啟動夏季電費，人民叫苦連天，但5月1個月內竟收到三次停電通知，令人不堪其擾，也讓人起疑是不是已開始缺電，所以台電要實施各區輪流停電？

台電的停電通知上，沒有說任何一句抱歉的話，也沒詳細說明為何要停電、哪裡有出問題，只說若提早供電，不另行通知，若有更改時間會另行通知，這真有點傲慢和無禮，民眾只能傻傻地等著應變？天氣已經很熱了，一個停電，家戶不僅沒電扇可吹，煮飯、洗澡、用電腦皆不方便，冰箱食物保存更造成極大困擾。第三次停電，還選在半夜12點到清晨3點，更令人熱得睡不著覺。

這還是有預警的停電，今年以來，各地頻傳突然斷電很多，台電總把原因歸之於動物或樹枝壓到等等。突然斷電的事件，北部縣市為多，桃園市各區斷電次數更是最多。近日國立故宮博物院及西門町的國賓大戲院也突然斷電，可見斷電、停電已是烽火遍起，絕非只是意外事件而已。

7月起，核3廠一號機更面臨除役大限，執政黨若還不重視，只會在立法院打鬧、拖延國會改革，不重視在野黨早已提出的核電繼續使用的修正法條款，看看7月以後，民眾或將更陷入停電或隨時可能會斷電的危機。停電、斷電，也可能是大家以後的生活日常。

黃仁勳 投資 賓大

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常識破解意識形態非核

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