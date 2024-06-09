常識破解意識形態非核

經濟部長郭智輝，對於台灣核能電廠何去何從？在不同的時間、不同的場合，有不同的答案。

他先是認為，只要修法通過，核二和核三可延役20、30年，未來會是備援電力。過兩天，參加民進黨 內部會議，被民進黨的立委砲轟，他改口為「現在核電是我們沒有考慮的一部分」；同樣的場合，行政院長卓榮泰更說，「非核家園立場沒有改變，原預定的2025達成非核家園年限不存在」。

前兩天，賴清德 總統參加台北電腦展表示，要把台灣變成AI 智慧島。

他提出的具體措施，重點之一就是要建立屬於台灣的資料中心，而且會對所有產業持續穩定的供電。這次黃仁勳的旋風，帶給大家對「台灣AI智慧島」的打造，有更大的憧憬和追求。但是，AI無論是研發中心、算力中心、超級電腦、供應鏈工廠，都要耗費巨大電力。

這幾年，美中關係的惡化，很多台商離開中國大陸，轉回台灣投資擴廠，全台熱烈擁抱；吸引僑外投資，政府也不遺餘力。多管齊下提振經濟，台灣面臨的是，夏季尖峰時間，不預警的停電層出不窮，大型用電廠商輪流限電；這樣的景況，加上今年計畫的核三退役，不知道政府的能源政策能夠滿足廠家現在、未來需要？賴清德所說的，「能源政策社會可以討論」，是否有預存答案？

近期，美國已經決定要再建大型的核能電廠，這充分考慮到美國AI、各產業未來的發展，還有核電的安全性。民進黨政府長期「唯美是從」，台灣的核電究竟要怎麼往下走？如何回應各產業公會呼籲多年的電力短缺？不只各公協會、廠商、民間在焦急的等待，各國的在台商會也在翹首引望。工業用電，會不會影響到民生用電？還是民生用電，會不會拖垮工業用電？

台灣的再生能源發展了8年，但目前的發電量還不到1成，距離設定目標，差距甚大，根本無法彌補核能除役後的缺口。幾乎所有能源專家，都為台灣電力供應拉警報，感到憂心。非核家園，究竟是1個好的願景？還是1個根本做不到的國王新衣？

「治大國如烹小鮮」是燒魚的常識，只要掌握清楚的步驟和訣竅，按部就班，煎魚翻身的時候，自然不會魚皮破裂、魚肉崩解。

管理學上說「inside outsider」。這是說，從外面看公司裡面，旁觀者只要冷靜判斷，實事求是，用常情、常性、常識看公司裡面的大問題，洞若觀火、明察秋毫，很容易看到問題，找出解方。台灣現在、未來電力的供需問題，只要用加減法算1算，小學生都知道答案。

今天台灣的可悲就在於，講道理寸步難行。所有理性務實，都不敵政治正確；專業的政務官，換了位子，就換了腦袋；到最後，政務官用官位來決定思維，值得嗎？

民進黨喜歡談政務官的格局胸襟，以及魄力作為。被意識形態捆綁，怎麼可能有大作為？怎麼可能跟國際接軌？怎麼可能建立AI智慧島？