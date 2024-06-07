正副主官放假鬆綁...減法部長睡得好 台灣國防堪慮

台灣新任國防部長顧立雄立院首秀，在同黨委員做球下，顧立雄大方送「減法」福利 ，若持續其減法管理，必為國軍調查歷年最受歡迎防長。惟兩岸兵凶戰危，一位睡眠品質如常的防長是否真是台灣之福？

首先，賴總統就任當周，對岸即進行軍演，新防長據報導只聽簡報未做裁示，後雖澄清也無濟於事。國軍歷年防長多出身軍旅，自會指點三軍戰備、應敵部署；顧係法律專業，如何希冀其指點三軍實際作戰作為？因此，顧之防長定位係為與美對話窗口、洽談軍購、充當ＡＩＴ聯絡人的話，梅參謀總長肩扛重擔，承擔過往防長軍事領導全盤指揮責任，負責龐雜艱鉅戰務。此所以前任防長邱國正會因兩岸緊張情勢無法成眠，顧卻能維持「如常睡眠品質」之因。

其次，顧若只重戰略大局、原則指引，不做實際軍務和應戰部署亦可。但國軍第一擊定義現被調整為「自衛權行使」，當遭受武裝攻擊或威脅時就享有「合比例」的自我防衛權利，此說引起爭議。因為敵方「任何飛航器未經許可進入我十二浬領空及領海即可射擊」至為明確，但「合比例」係主觀認定，第一線接敵人員採取發射一發示警或全面射擊摧毀，將帶來不同兩岸情勢變化。

顧學法出身當知法律尊法規條文，但軍事作戰更需有嚴格ＳＯＰ規範。過往在鳳山步校受預官訓，各項戰術戰鬥科目，學員人手一本綠皮操典。就連單兵立正都有條文，聞立正口令，單兵手腳從上到下依序施作，希冀單兵到戰場時，都能遵循所有基本規範應敵，能打仗、打勝仗。

再者，顧一上任實係「加減並施」，「加」係開放官兵出國自由行、調升主食費、爭取提高加班夜點費；「減」係將正副主官放假鬆綁、取消官兵假日安全回報、刺槍術取消傳統突刺、不踢正步，皆是對官兵示好，誰會不喜？而顧若將國軍傳統防長改變為與美方對口角色，加速實施國軍台灣化，將「黨產會」整肅精神帶入國軍，「洗滌人心」清除中華民國 元素，恩威並施之下，黃埔轉為鳳山的國軍去中國化指日可待。

優秀領導者非僅放福利、一味討好下屬，美國中央情報局前局長裴卓斯為普林斯頓國際關係博士，又為四星上將，且擔任過美軍駐伊拉克和阿富汗 最高指揮官。他的十四項領導原則，主張領導者要以身作則、要有遠見、深謀遠慮具備決斷力。裴卓斯尤其強調隨時備戰：你的身體是你終極武器系統，而體能強健是心智強健的必要條件。國軍的刺槍術和踢正步或已不符科技時代作戰要求，但軍人訓練體能在於要應付戰場艱鉅戰況。刺槍術和正步可凝聚團隊向心力、全員一體動作訓練團隊精神、繁複操演培養強健體能，法律預官防長可會知曉？可曾深感？

清末「六不總督」葉名琛深受譏笑，台灣在蔡與賴執政後，淪為不戰（無戰之本錢）、不和（兩國互不隸屬）、不守（海峽中線消失和禁止線形同棄守） 、台獨務實工作者亦絕不會降，但開戰是否不死、不走，未定之天！新任防長標榜自衛，自身保好眠，但台灣安全是否高枕無憂？堪慮啊！

（本文取自06月08日聯合報民意論壇，作者為中國文化大學國貿系副教授）