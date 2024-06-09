戴口罩防止新冠 需要科學根據嗎？

﻿「佛奇 醫生承認抗疫規定多為編造」為6/3世界日報的大標題，謂維持6尺社交距離、戴口罩 都沒有科學根據，可以抵擋新冠病毒。

首先，暫時放下這些防疫規定是否需科學根據的爭議，必須了解新冠病毒是由何種媒介傳播，然後再決定戴口罩以及保持距離，是否對抵擋新冠病毒有助益。

依據世界衛生組織，新冠病毒多由空氣傳染；帶病者講話、咳嗽、唱歌都能把病菌傳播出去，是一個非常嚴重的全球傳染病，致病死亡者無數。幸運的是疫苗 在一年之內出爐，防止病毒擴散。

但在沒有疫苗上市之前，筆者要問: 除了戴上口罩、保持距離抵擋病毒感染之外，有何辦法？需要科學根據後，才能實施嗎？而等到獲得科學根據再訂規定是否太晚？可以在沒有疫苗之前，冒這個險嗎？這是反對佛奇醫生建議的政客及民眾，所必須回答的問題。

再者，即使質疑佛奇醫生制定這個規定對抗新冠者，根據一般醫療專家的意見，戴口罩及保持距離有助於防止由空氣傳染的疾病，例如感冒、流感、肺炎等，新冠自然也不例外。每年全球死於由空氣傳染「非新冠」病毒的疾病不計其數。換言之，戴口罩及保持距離，防止了不少那些疾病，也為防止新冠的另一附帶利益。

防止新冠病毒傳播，佛奇醫生苦口婆心勸導反對戴口罩、抵制打疫苗的民眾回心轉意，他毫無任何私心及利益，對防止新冠病毒不遺餘力。全球的新冠病毒如今得以控制，除了疫苗接種外，在尚未接種之前，甚至接種之後，保持健康的成人或是孩童，多可歸功於無需等到科學根據才能實施的規定，也就是相信一般常識：戴上口罩、保持距離。