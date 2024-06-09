出兵保台 美國選舉的話術？

美國總統拜登 在接受時代雜誌（TIME）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，如果中共 試圖片面改變現狀，美國不排除要動用軍事力量到台灣。這是拜登自2021年就任總統以來，第5度在接受提問時表示會以軍事行動捍衛遭受北京侵略的台灣，至於究竟是要派遣陸、海、空軍之何種兵力赴台，拜登並未對外明確的表態。唯觀察近年來美軍海外用兵行動，泰半仍以航母戰鬥群投射兵、火力為主。

換言之，美軍海外作戰靠的是航空母艦戰鬥群，航母上的F-18艦載機作戰半徑是1000至1200公里，而共軍 的東風21D反艦彈道導彈射程2000公里、東風26反艦彈道導彈射程4000公里、東風27反艦彈道導彈射程5000公里以上，美軍的航母不易突破這3層的打擊火網接近台灣，如何派遣兵力馳援台灣？就算美軍想動用核潛艦發射巡弋導彈攻擊大陸本土，其射程也不過1000公里，共軍早在離岸1000至2000公里海域部署驅逐艦巡弋美軍核潛艦可能藏匿之處，故戰時美軍核潛艦也作用不大。若改用轟炸機攻擊中共軍事設施，亦未必能穿透沿岸由S300、S400、紅旗9、紅旗19、紅旗26導彈等構成200至400公里層層的防空攔截網。因此，拜登第5度欲以軍力保衛台灣的說法，不排除是總統大選前欲拉抬聲勢的政治話語。

其實，近年在中、美戰略競爭過程間，台灣選擇「親美抗中」路線後，共軍即趁勢東擴，步步進逼，海空兵力繞島巡弋和圍台演習，基本上已完成對台島周邊海空領域的戰略包圍與立體監控。易言之，中共刻正依循其「警告、試探、布局、攻擊、和談」的用兵模式，靜默地為一場台海局部戰爭預做準備。中共對台軍事施壓是在向美國想重返台灣意圖提出警告；機艦頻頻繞台是試探台灣軍方的反應；2022年8月及2024年5月的兩次圍台軍演是在為實戰布局；如果台灣不能積極尋求兩岸對話和解，是否會誘發共軍有限攻擊的動機，殊值吾人密切關注。

不可諱言，美國對台灣的生存發展固然重要，但彼此之間並無軍事同盟關係，國家利益自然不可能完全契合。綜觀拜登政府前後的各項友台舉措，其實只是美國為自身利益而採制中戰略的一環，而且多為政策表態性質，距離台灣的實質受惠甚遠。一旦美國發現必須180度改變政策才能維護自己最大利益時，犧牲盟友也會變成一個常態，昔日越南阮文紹政府如此，今日中東阿富汗政府亦是如此。職是之故，台灣不可過度依賴美國的保護，必須謹記國防安全靠自己的鐵律，進而為台海和平創造空間及環境，讓台灣人民能遠離戰火的威脅。