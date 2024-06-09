「不倒翁」會從牢裡做總統嗎

經過一個半月，足足16個工作天、22名證人的口供、無數書面電訊及文件的證據，12位紐約市的陪審員在十小時的周詳考慮後，終於一致判決美國前總統川普 競選封口費案中，全部34條的罪名成立。這位曾經叱吒風雲、不可一世的地產娛樂界大亨，霎那間創下美國歷史紀錄，變成了階下囚。

這次全球矚目的審判，由於主審法官默欽秉公處理，面對這名前總統數周來對有關人士（甚至無辜家人）的惡言指控與恐嚇，不亢不卑地按法律處以罰鍰和給予適當言論自由，以防他日作為上訴理由。同時默氏在陪審員之取捨和指導均相當合宜，無懈可擊，這幾位突破歷史的法官和陪審員應夠資格被提名為本年度《時代》雜誌的「風雲人物」。

這次由於案情複雜，加以主要證人、川普前私人律師柯恩有過供詞不實的前科，成為川普辯護律師攻擊的主要對象；加上12個陪審員中只要如有一人是川粉或不同意的話，會造成缺乏一致判決而要重審，變為川普的「精神勝利」。因此有人認為眾多罪名中，如在他親手簽署支票的9項，能達成一致判決，已算不錯了。可是這12位精明的紐約客，看破了許多似是而非的強辯，只消一個多工作天的分析，就給他來一個34-0全軍覆沒了。

這個結果頓使許多人為了美國法治的勝利而慶幸。可是這只是紐約州和市的成就，其實川普還有兩樁比這更重要的聯邦訴訟，糾眾攻擊國會山莊，以及盜竊國家機密文件兩案，現在都被他所提名任用的大法官和聯邦法官們，運用拖延政策，不知道何日才能開庭。

同時他在參眾兩院的應聲蟲們還繼續不斷攻擊紐約法官及陪審團，甚至喻為政治獵巫；雖然明知聯邦政府對各州法院及司法廳，毫無從屬關係，還是把這盆炭火扣在拜登總統及其黨政機構頭上，甚至揚言要報復，或是糾眾對他們認為的政敵，作人身攻擊甚至傷害，或是鼓動各紅州共和黨 把持的司法機構，照樣對各級民主黨官員以莫須有罪名採取類似控訴行動，看來此後美國政壇社會，將會成為多事之秋。

現在大家矚目的是7月11日川普的判刑：一般認為因為這不是一件暴力犯罪 事件，而且他並沒有前科，再加上把前任總統暨總統競選人（包括他的保安特勤人員）關進牢房的許多實際問題，默欽法官可能會網開一面，給他一個緩刑及社區服務的機會。不過按手續川普要經過緩刑官的面試和評估，看他是否有悔意而會改過自新等等。照川普及其支持者目前的惡言恐嚇，是絕對不利的。當然川普還有上訴機會，讓他可以把進牢房的日期盡量拖延。

其實對美國全國上下最重要的還是選情，川普在被判有罪24小時內，居然又獲得5300萬美元捐款，而且他的民調支持率並無大幅降低；共和黨當局也無撤換候選人的跡象。反而以前對他有批評的黨內參議員如羅姆尼、柯林斯等居然出來為他撐腰，令人大惑不解，也增強了川普「不倒翁」的現象。

到底為何美國有一半左右的沈默大眾寧願擁護一個如此糟糕的領導，是一件值得關注深思的課題，也許自由派也因該反省自己的多元化，做得太過份了吧。