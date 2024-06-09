黃仁勳的AI盛宴 誰來埋單

最近身價3.3兆台幣的輝達 執行長黃仁勳在台趴趴走，態度親民，又勾勒出不少投資 合作前景，民眾對他頗有好感。但有點遺憾的是，對黃的報導，多停留在娛樂絮聞與AI浪潮，忽略了他所提投資合作案背後的政經意涵及影響。

首先，國際大廠願在兩岸緊張時出面投資，這本身就有豐富意涵。但如果將此解讀成台灣安了，卻是過度推論。因為最近台積電 新任董事長魏哲家坦言，曾討論過兩岸地緣政治風險，讓台積電想移出產能，只是完全移出不可能。魏的結論是，相關領導人都很有聰明才智，他們不會讓這件事發生，但他同時也強調，這只是個人意見。

其次，黃仁勳也是非常聰明的生意人。他曾謂輝達投資台灣，主要是台積電太棒了，台灣同時還有完整上下游供應鏈。但他的說法切頭去尾，所獲利益來源遠不止於此，還包括政府政策與社會力支持。

台灣一直有發展型國家思維。簡單的理論陳述是政府強調經濟成長、推動「正確」產業政策、重視私有財產誘因，以及國家在操縱和調控市場上的角色。過去政府推動塑化電子等產業政策，使我們受益至今。

現在看好輝達，因此雖然該公司很有錢，經濟部還是藉由領航企業研發深耕計畫，補助該公司67億元，超過輝達自籌資金的3分之1，這還不包括國營單位的可能幫忙；而輝達之前想在台成立物流中心，透過談判，把當時物流稅務原本稅率2%，壓低到以最低稅率0.06%來處理；此外，在黃提到要成立設計中心後，除了許多地方政府表態願提供土地外，例如北市府還加碼說「也會盡可能傾全力給予最佳的條件跟優惠」。

至於社會力支持方面，就是黃在台大演講的背板和影片，那50多家企業、17所公私立大學。這些高水準人力與合作廠商，能提供廉價有效率服務。台灣工程師的耐操文化，世界知名。而在學界，例如去年輝達與台大宣布合作，新聘千人研發團隊，以及後來成立雙方聯合研究中心；至於廠商，輝達位於亞灣高軟的研發中心，設於區內鴻海大樓。這些利益加在一起，輝達最後真正會投入多少成本，令人好奇。

為了爭取輝達，政府社會的支持無可厚非，但在互相需要前提下，到底該給多少？而發展型國家大力扶植本土產業，外國資本卻拿走這麼多資源，好壞如何？應該注意他國經驗。期盼台灣是從經濟，而非政治來打外資算盤。

最後，提醒政府至少應就相關投資案，做好避免加速惡化貧富差距的配套。台灣過度偏愛電子產業已久，但在面對無法加入國際區域貿易組織，傳統產業處境愈趨艱難景況下，卻輕描淡寫地表示對台灣整體影響不大；而對無法追上AI浪潮的勞動力而言，就業前景堪憂。隨著輝達加入及後續效應，恐會進一步惡化台灣不同產業者的所得分配。如何透過徵稅等財富重分配手段走向久違的均富，是政府應盡的責任。