AI產業永續 需要活躍的生態系

近年來輝達 的飆升令人驚歎，從十年前主要為知名的圖形卡和遊戲ＧＰＵ的公司，它已經蛻變成當今最具影響力和價值的科技公司之一。這股增長的核心動力來自人工智慧（ＡＩ）革命，輝達的晶片 和計算平台成為推動尖端ＡＩ應用的骨幹。

輝達在ＡＩ領域的成功可歸因於幾個關鍵因素，首先它在通用ＧＰＵ計算上的早期投資 和重點，使其能夠在並行處理架構方面奠定堅實基礎，而這種架構非常適合於訓練大型神經網路和ＡＩ的工作負載。其次，輝達多年來培育的ＣＵＤＡ軟體生態系統，使開發人員和研究人員更容易利用其硬體進行ＡＩ開發。最後，輝達積極推出專門的ＡＩ硬體，使其能夠為ＡＩ工作負載提供產業領先的性能和效率。

輝達的成功及其在ＡＩ生態系統中的關鍵作用，讓人們擔憂其是否已「大到不能倒」？一方面，輝達在ＡＩ硬體領域領先的專業知識和市場地位，使其成為關鍵的國家資產，尤其是對於美國與中國的技術競爭。

美國政府通過「晶片法案」等計畫投資數十億美元用於半導體製造，點出強大的ＡＩ晶片產業的戰略重要性。從這個角度來看，像輝達這樣的公司倒閉可能會帶來嚴重的經濟和安全影響，可能會促使政府介入以防止這種情況發生。

還有，輝達已深深嵌入各個產業和應用領域，不僅僅局限於ＡＩ，這包括科學計算和類比計算、圖形處理和遊戲等。數百萬個開發人員、研究人員和專業人士在世界各地使用其技術，使其成為推動多個領域創新的關鍵驅動力，輝達一旦出現問題可能造成的廣泛科研中斷，進一步加強了「大到不能倒」的論點。

儘管輝達目前在ＡＩ晶片領域占據主導地位是不可否認的，但技術在快速變化，來自Intel、超微、高通等以及新創公司的競爭可能會侵蝕輝達的市場。ＡＩ晶片市場相對來說還很年輕，歷史證明，即使在快節奏的半導體世界中，技術主導地位也是無常的。

此外輝達的商業模式並非沒有風險，該公司過於依賴少數幾個客戶（主要雲端供應商和科技大廠）來獲取大部分收入，如果這些關係生變，可能會帶來風險。另外為了滿足不斷增長的計算能力需求而需要的高昂資本支出，可能會在ＡＩ熱潮放緩或競爭對手趕上來時，給輝達的資源帶來壓力。

歸根結柢，輝達的長期成功將取決於其持續創新、適應和保持領先競爭對手的能力。對於政策制定和產業利益來說，培育一個競爭激烈且充滿活力的ＡＩ晶片生態系統可能更為明智，這涉及投資研發、支援新創企業、促進開放標準和互通性以防止供應商鎖定等。此外確保擁有經過良好訓練的勞動力，以及關鍵零件的可靠供應鏈，也有助於確保ＡＩ產業的長期彈性。

（本文取自06月06日聯合報民意論壇，作者為台北商業大學前校長）