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審完川普 輪到杭特拜登

馬櫻／加州

美國總統選舉開跑後，民主、共和兩黨展開近身肉搏戰，紐約州法院狀告川普封口費34項重罪，經審判12位陪審員一致裁定有罪，7月11日紐約州法院宣判。川普肯定要上訴，本來是件男女感情私人小事，只因牽涉總統大位之爭，成民主黨打擊川普政治手段。法院判決激起千層浪，川粉挺身而出，以行動支持偶像，一下子網路為川普籌得幾千萬元競選經費。

由於美國憲法沒有規定罪犯不能選總統，就算是待罪之身，不會影響川普登上大位。因禍得福，出乎人們意料之外，選情反而有利共和黨。

接著而來的是拜登兒子杭特的案子，貴為總統公子，不好好珍惜政治光環，個人紀錄欠佳，利用父親關係收取外國經濟利益，桃色新聞絆纒不清，今因非法持械被告上法庭。兒子蒙羞，影響老父政途。共和黨自會緊咬不放，一下子又變得拜登選情告急。

美國總統選舉，是埸公平政治競爭，所有紛爭均可透過法庭訴訟，由法官和陪審員作出合情合理判決，再讓人民去評估。

無論別人怎樣抹黑美國選舉和司法制度，比較起來，政治上競爭和對權貴的制衡，美國還是個值得信賴的國家，因為民主自由社會沒有一黨專政，天佑美國。

川普 拜登 紐約州

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