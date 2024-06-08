總部在紐約的時代雜誌，從1923年創刊以來，每星期出版一次，到2020年改為每個月出版二次，都在星期五，現在也有電子版，它每期都有封面人物。年底版，就是時代雜誌的年度風雲人物，比如2023年風迷全球的流行樂歌星泰勒絲 (Taylor Swift)就是時代雜誌的Person of the Year。

時代雜誌內容廣泛，涵蓋各種當代的各種知識及新聞，所以受到社區大眾的歡迎，全球有1億讀者。

1996年時代雜誌授權經典傳訊文化Classic Communication Co. 以中文發行時代雜誌的經典用字。該書是科技篇，它介紹及解釋了上述八大領域的基本用語。

比如電腦部分Computer Science有：DRAM記憶體，World Wide Web(WWW)全球資訊網，cyberspace網路世界。環境部分有：El Nino聖嬰現象，greenhouse effect溫室效應，ozone layer，臭氧層。電子、電機部分Electronic and Electrical Engineering 有：LCD & LED 液晶顯示器與發光二極體，superconductivity 超導性，nanotechnology 微細科技。生物部分Biology有：genetic engineering遺傳工程，DNA fingerprinting DNA指紋術，biological clock 生物時鐘。天文及地質部分Astronomy and Geology有：black hole 黑洞，supernova超新星，white dwarf白矮星。醫學部分Medicine 有：Alzheimer's disease阿茲海默症（老人失憶症），amniocentesis 羊膜穿刺術，amyotrophic lateral sclerosis 肌委縮性脊髓側索硬化症，Legionnaire disease 退伍軍人症，artificial insemination 人工受精，mad cow disease 狂牛病，position emission tomography 正電子放射斷層造影術。

這些術語，現在已是非常普遍。但在1996年時，即近30年前，應還算是新鮮的用詞及知識。經典傳訊的黃智成，旋元佑及謝中天將這些知識介紹給中文讀者，貢獻社區，應該對他們點讚。

然而近30年來，科學進步神速，尤其人工智慧的興起，使各種行業発生翻天覆地的變化。在醫學上，也有不少革命性的創擧。比如基因療法、抗癌新法、馬斯克 的neuralink 。科技上，也有starlink 使全球的電網，無遠弗屆。我們期待，經典傳訊考慮出版續集。