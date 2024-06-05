地緣政經應變 考驗台灣經貿新閣領導

台灣經濟部長郭智輝五月卅日與媒體見面，談到國人與企業高度關切的缺電、核能、兩岸關係、區域經貿挑戰、未來產業發展及強化外貿拓展等議題。其中提出「境外關內」、「境內關外」施政，以及赴日本 九州設立半導體供應鏈 園區等概念，可以看出企業家入閣帶領國家經貿成長的使命與創意ＤＮＡ，令人耳目一新。

接著五月卅一日郭部長赴立法院備詢，竟逢大陸宣布取消ＥＣＦＡ逾百產品關稅 減讓事件，再次考驗經貿主政單位及高階文官對地緣政經的應變實力。以郭部長剛接新職，其宣傳新政策及對外回應說詞，主管外貿次長、貿易署長等幕僚理應多加準備。惟就取消ＥＣＦＡ產品關稅減讓事件，經濟部之回應為：政府過去為強化供應鏈韌性已持續推動市場多元化，而對東協、美國、日本、歐盟市場占比持續上升，顯示與其他主要國家的經貿鏈結持續增加；相關產品占出口比重二％，衝擊可控制。此等說法四平八穩，卻令人憂心此乃未能就兩岸核心問題提出解方的表面說詞。

強化世界經貿鏈結應是未來台灣經貿政策的正確方向，但依據貿易署網站統計資料，近年來投入相當多經費、動用國內及外館駐外商務人員以推動市場多元化，於我國對東協出口占比並未如媒體所報導持續上升，反而呈現波動下滑：一○五年至一一二年我國對東協各國出口比重分別占十八點三六％、十八點五五％、十七點四％、十六點三九％、十五點四二％、十五點七四％、十六點八一％、十七點六四％。此等數據對比說詞，應會引起國人對主政官員行事風格與態度之關心，亟需新閣員引入企業革心ＤＮＡ與實事求是精神，事先要求幕僚多次確認，確實掌握因應，以維部會良好傳統。

另以相關輸陸受影響產品占出口比重二％，官方解釋為衝擊可控制，似解讀為重要性不大，亦值商榷。對此衝擊及造成台商的損失是明顯、立即、具體，且實難預期及控制。在陸方先前多次對輸陸產品取消關稅減讓之案例，已影響台商利益，倘幕僚能在制定經貿政策時，同時分析政策影響並預先作好配套因應措施，則在影響因子突然出現時，始能預見並確實降低對台商之衝擊及產生保護實效。

工商界已多次提出建議，盼政府採取有效措施，循適當管道持續與大陸溝通，及早進行磋商，化解雙方歧見；並協助相關業者加強拓展海外市場，分散市場過度集中風險，加速轉型升級，朝向高附加價值及高階應用方面發展，以強化自我競爭力。但此類衝擊事件持續發生，即顯示企業界對政府施政及成效未盡滿意，且認為尚有改進空間。

領導部會非比企業經營，未來能否達成巨大成果，讓台灣再吃五十年，並讓國人及傳統中小企業實質獲益，仍需視協調內部文化並配合革新心智、及謀合朝野妥協成效，確實壯大台企實力而定。

以目前文官體系而言，通過國家考試之各部門人才多具優秀才能，然而公部門文化差異及職場習性不同。如何引進企業ＤＮＡ，敞開部會大門、文官心門，廣納各界建言、改革陋習習性；對企業陳情、民眾意見、親赴部會大門者均需真誠接待、了解問題實事求是，則是經貿新閣需重視的課題。

（本文取自06月05日聯合報民意論壇，作者為前駐外大使館經貿業務主管）