個性影響理性 賴清德反中只能依美

中國對台軍演結束後，中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話上，又尖銳批評賴清德 總統就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，指責美國不斷虛化掏空一中原則、歪曲聯大決議，並警告誰把台灣從中國分裂出去，必將自取滅亡。

彭博資訊三月報導，美國印太司令阿基里諾（五月卸任）在美國眾議院軍事委員會說，所有跡象表明中國將在二○二七年前做好入侵台灣的準備；而自他上任以來三年內，解放軍增加四百多架戰鬥機、二十多艘主要戰艦、彈道飛彈和巡弋飛彈庫存增加一倍。

政治大學選舉研究中心今年二月公布台灣民眾統獨立場趨勢民調，維持現狀總數高達百分之八十八點八。這說明了幾個現象，第一，由賴得票率四成看，大部分的民進黨支持者也選擇了維持現狀；第二，統一的意願偏低，中共 必須不斷以武力壓縮部分台灣民眾的自主及獨立傾向；第三，賴清德認為不統仍是台灣多數，在美方支持下提高和中共對弈的籌碼。

二○二七年也是習近平 的第四任期開始，中共在習這個任期內準備統一台灣是合理的推測。然而，美前印太司令阿基里諾說中共有能力，未必一定武統，因為需要考量的因素很多。未來四年除了美中關係變化，中共需要等待與觀察的是二○二八年台灣大選結果，如果選舉結果顯示兩岸統一的機會等於零，中共再等下去，中國民心不會支持。

今年四月「馬習二會」，最重要的意義是雙方皆認知目前兩岸的制度不同，然同為中華民族，應和諧合作。習近平講話明顯降低政治高欄，認為台灣應可輕易跨越；然賴清德五二〇演說不承接「馬習二會」中「中華民族大屋頂」的橄欖枝，且講話態度強硬，被中共視為包裝兩國論的台獨。

對民進黨與其支持者來說，常認為美國的一切決定都會對台灣有利。兩岸一旦發生戰爭，許多民眾認為美國會干預，認為只靠自身的武力裝備無法抵禦共軍，必須依靠美國。事實上，戰爭的勝負，必須等到開戰以後的發展而定，像台灣這樣未戰先敗，說明價值判斷已經決定敗仗的命運。我認為這是台灣最危險的地方，執政者不與民眾共享資訊，對未來之事毫無準備。如果台灣要獨立，就應該提出獨立的做法和風險；如果會被統一，就應該思考比較有利的統一方案，和對岸商量。因此不論獨還是統，都應有預備措施且公開說明。我們目前的做法形同鴕鳥，亦如清朝兩廣總督葉名琛的「不戰、不和、不走」，到時候受害最大的還是老百姓。

報載一位高科技大廠董事長說，台灣企業面臨新的危機，就是國外客戶針對台灣面臨戰爭危機的影響，開始要求生產基地移出台灣和中國，否則訂單會失去。

政府應該要能夠了解此一危機，並防範事情變得更嚴重。

賴清德五二〇演說，事先未能預見其個性與情緒影響理性將導致對岸嚴重反應，又不採取中間道路與中庸政策，完全反中，致不得不完全依美。今後賴不論在國會和諧、兩岸關係與國際社會，恐皆困難重重。

（本文取自06月04日聯合報民意論壇，作者為作家）