戰爭之下 以色列困境與隱憂

以哈開戰以來，加薩 人道危機持續惡化、平民喪生人數不斷飆升，以色列 的軍事行動因而遭到國際社會強烈譴責。 5月中，國際刑事法院(ICC)命令以色列停止對加沙南部城市拉法（Rafah)的軍事攻擊，這是國際社會指控以色列犯下種族滅絕罪案件後作出的緊急裁決。

歐盟立即響應，呼籲以色列執行國際法院停戰命令。 此外，慘不忍睹的戰爭畫面每天在電視上不斷播放，也讓以色列輸掉了一場國際「公關戰」，以致以色列在國際舞台上更加孤立。

回憶去年10月以哈開戰時，以色列作為一個恐怖主義受害者，獲得國際普遍的同情和支持，但在短短的8個月後，它卻成為美國校園和歐洲各國支持巴勒斯坦的抗議對象。

同時，由於戰事進展不如預期，以色列國內反對勢力與內唐亞胡政府的爭執日益白熱化，以致該國正陷入歷史上最嚴重的政治分歧。

造成以色列今日內外交困的主要原因是：

1. 美國雖然支持以色列打擊哈瑪斯 恐怖組織，但並不樂見以軍對加薩走廊進行違反人道主義的軍事行動，也反對以軍攻擊南部城市拉法。美以兩國在以哈戰事上的意見分歧，讓雙邊關係跌至谷底。

2. 去年10月，以色列發動對哈瑪斯攻擊時，曾表示加薩軍事行動有兩個目標，即消滅哈瑪斯以及解救被武裝分子劫持的人質。但戰事已經進行了8個月，這兩個目標均未達到，以致以色列民眾和盟友的耐心已經耗盡。

美國的中東問題專家指出，以色列缺乏一個「退場策略」（exit strategy)，對於如何結束戰爭或戰後加蕯問題如何處理沒有明確可行的計畫。

3. 哈瑪斯崛起有其複雜的歷史背景，光靠武力是無法消滅它的。歐盟首席外交代表波瑞爾（Josep Borrell）就警告，以色列無法用軍事手段消滅哈瑪斯，必須以政治手段來處理。最近，哈瑪斯游擊隊在以色列已經清剿完畢的加蕯北部地區捲土重來即是明證。

4. 以色列雖具有一定的軍事實力 ，但它畢竟是一個經濟小國，資源有限，不僅武器彈藥要靠美國供應，也無法承受長期戰爭帶來的財政壓力。以色列每年要負擔超過GDP6%的國防預算，去年10月開戰以來，已經花掉數百億美元的軍費，加上每周10億美元的經濟損失，以色列央行主席Amir Yaron最近就警告；「不斷增加的軍費，已經傷害到以色列的經濟。 」

展望未來，強敵環伺的以色列的最大隱憂就是它本身沒有足夠的實力維護自身安全，必須依賴美國的經濟和軍事援助，然而，美國是否會長期像今天這樣無條件地支持以色列卻令人懷疑。

根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2024年4月的民調，美國年輕人普遍不支持美國在以巴衝突中扮演的角色，尤其反對向以色列提供軍事援助。 只有16%的30歲以下成年人支持美國向以色列提供軍事援助。因此，隨著時間的推移，未來支持以色列的美國人將無疑愈來愈少，美國支持以色列的意願，也將隨之愈來愈不明確。

美國前國務卿季辛吉生前曾警告：「以色列可能無法再存活50年」。如果以色列一味的強硬、把美國的支持當作是理所當然、不與鄰為善、不顧巴勒斯坦人的生存權利、又拒絕接受與巴勒斯坦人共存共榮的「兩國方案」，一旦美國人對以色列的耐心消磨殆盡，或當美國財務吃緊、自顧不暇、援助以色列力不從心時，季辛吉的警告就可能一語成讖了。