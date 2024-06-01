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玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

兩岸互不隸屬的依據

馬櫻╱加州

1949年10月1日毛澤東在天安門宣告：「中國人民站起來了！」中華人民共和國誕生了。當時中共棄用中華民國國號，定都北京。南京的中華民國政府遷都台灣，各有自己憲法和政府機構，中華民國仍是聯合國會員，更是創會的5位常任理事國之一。講國家歷史，中華民國建國長達113年，中華人民共和國75年。

尼克森總統訪華，中美建交，中華人民共和國參加聯合國，中華民國駐聯合國代表宣布退出聯合國以示抗議。據歷史文獻專家研究，當時聯合國文件只提新會員加入，從未說明台灣會員的去向，暗藏有恢復會員資格的伏筆。是否屬實，有待專家們努力考證。

中華民國的確在台灣，兩岸各有一片天，各有國號，除了同文同種同膚色外，彼此政治結構、人情理念、思維方式都截然不同，是如假包換的兩個國家，更從來沒有互相隸屬的關係。台灣有民主自由體制，每人一票選出總統和立法委員。儘管北京每提到台灣總統只單方面說他是「領導人」，從不承認他是總統。這是一廂情願的說法，掩人耳目而已。自立紅線，不許別人踩踏，否則會暴跳如雷，嚴重抗議堅决反對。

如果當年毛澤東留用中華民國的國號，可以順理成章繼承蔣介石政權政治遺產，名正言順坐穩中華民國政權寶座，還有理由視台灣為中國的一個省。可是毛澤東一念之差，無形中給自己添了個大包袱，要承受今天兩國論的苦果，給賴清德提供互不隸屬有力的證據。

今天中共飛機戰艦圍着台灣轉，兵臨城下，以大嚇小，文攻武嚇，擺出隨時開戰姿態，缺乏兄弟的情誼，視台灣中華民國為死敵，不是兩國是什麼？

中華民國 聯合國 華人

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