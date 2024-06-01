由美國大學畢典演說嘉賓談起

在2017年6月孫女完成加州大學 聖地牙哥分校學業，我們全家三代一行十多人南下參加她的畢業典禮，學校邀請達賴喇嘛為演講嘉賓，主題是建立和解包容世界。講座受到來自中國留學生 反對，理由是他們花了許多錢來留學，聽了達賴的講話，回去有麻煩。

達賴是西藏宗教領袖，上世紀50年代西藏政府與北京談判，接受中央派解放軍進駐昌都地區。1959年年輕的達賴不滿西藏開始改革，率部屬離開西藏直接進入印度，居留在印度的達蘭薩拉地區至今。達賴從來沒有提出西藏獨立要求，只倡導世界和平，主張人類應包容、互信和互愛去解決紛爭，他受到西方民主國家人民尊敬，並獲得諾貝爾和平獎。

達賴在加州大學聖地牙哥分校演講受到2萬5000師生的歡迎。中國學生曾請示洛杉磯總領舘，回答是如不涉及中國學生安全問題，自己自行處理。當日只有個別中國留學生拿個紙牌抗議達賴的到來，事情就不了了之。

美國大學近日發生學生抗議以色列 轟炸哈馬斯行動，繼而轉化為攻擊事件。不明身分校外人士混在學生中，甚至進入校舍搞破壞，違反自由和平表達方式。軍警進入校園維持學校秩序，拘捕抗議人士。事件由哈馬斯突襲以色列在先，以方死傷了千人還被擄去不少人質，以色列報仇回擊，天公地道，教訓侵略者要吞苦果，以方要哈瑪斯先低頭認錯放人質才開始和平談判。

敏感時刻中國駐美大使謝鋒到哈佛大學作公開演講，還沒開講便先後有6位學生當埸抗議，有個魁梧中國男子將第一個抗議的哈佛台灣女學生強行拖了出去，事後查明該男子不是哈佛學生。謝鋒說中美間有風有雨是常態，應同去遮風擋雨，風雨同舟。中美關係已到唇槍舌劍對立地步，哪裏還能風雨同舟呢？

那些與民主社會對抗和被利用的青年學生，如果不珍惜在美國有好好學習的機會，去搞違法抗爭，真是大錯特錯。有人不喜歡美國，進而恐嚇學校猶太裔師生，甚至衝入校舍進行破壞，取走校園美國國旗升起巴解旗幟，違反美國學校規矩，造成嚴重政治事件，校方無法控制情況，最後要求出動軍警平暴。

留美學生在學校不好好讀書，更受了校外別有用心的人挑動，破壞校園的寧靜。6月春末夏初季節，正是應屆大學畢業生舉行畢業典禮舉行之時，本來高高興興告別大學生涯，向天空拋上四方帽，宣布人生新開始。但典禮臨時取消了，少了成長時期最珍貴的青春色彩，真是最大的遺憾。