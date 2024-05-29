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兩岸多接觸 或許跟想像不一樣

喬萬祿（高雄市）

五月天主唱阿信在北京演唱會上脫口而出：「我們中國人…」蔡依林在江西南昌開唱，向台下歌迷喊：「我們中國南昌…」

賴清德總統說，自己對於台灣的文化工作者在他人的屋簷下承受壓力感到非常不捨。台灣大批網友感覺被背叛，有更多人認為藝人為了人民幣跪舔至此，相當不屑。

但有沒有一種可能，一種簡單的可能：阿信、蔡依林，一路演出路途上碰到的都是友善熱情、同文同種的接待人員，在台上面對這麼多張真誠歌迷的臉，唱著的是用中國字譜成的歌，看著的是黑髮黃皮膚的人，一切都是那麼相同，因此就脫口而出「我們中國…」呢？沒有政治、沒有跪舔、沒有委屈，就是發自內心的一種感動？

台灣人民之中，有很有禮貌的、很貼心的、很有公德心的、很聰明的，但是也有很自私的、很貪小便宜的、很沒有公德心的。同樣的，中國人民當中，也有很愛惜同胞、很關心彼此、很有文化水準、很嚮往開放自由的，甚至是對台灣很友善的。

沒有接觸，就容易形成偏見，而一旦接收到負面消息居多，偏執愈深、彼此惡意愈深，莫名其妙的誤會與爭執就會產生。

我們都經歷過類似的情況：第三方的傳話或放話往往扭曲了說話者真正的意涵。不接觸，就可能累積惡意螺旋，進入莫名其妙的對立；接觸過，才會了解彼此的處境，有理解、有同情、有支持。

有些美好，是我們自己想像的美好；有些醜惡，也是我們自己想像出來的醜惡。台灣政府官員若僅憑著自己對對方的想像來應對兩岸關係，相當危險，也相當不負責任；台灣人民若僅憑著不全面的報導而形成對中國大陸人民的偏見，也將輸掉和平解決兩岸關係的一條途徑。

我們應該更公平、開放地認識中國，才有機會做出正確的選擇。

（本文取自5月29日聯合報民意論壇，作者為教育工作者）

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