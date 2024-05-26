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賴清德的520演說 退一步進兩步

薛偉（紐約）

古代高僧布袋和尚曾有詩云：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。心地清淨方為道，原來退步是向前。」乾詩借境喻理，淺顯而深刻，道出了人生進退的哲學，故為後人所傳誦。 520賴清德總統的就職演說，就是退一步，進兩步的寫照。不出人們所料，演說遞出了橄欖枝，明確提出了希望強化兩岸交流，與中共「化對抗為對話」。過去某些台獨強硬派人士拒絕與中國大陸舉行和平談判，以中共從來不講信用為藉口，只進行事務性協商，而關閉了政治談判的大門，而這次可以說是政策性的，表明了賴清德期待會見大陸領導人的願望，可以解釋為施放了善意，為國際輿論所樂見。

但是另一方面，有些意外的是，演說提出了比前任更加強硬的論點，把蔡英文所說的「兩岸」主權互不隸屬明確化為「兩國」主權互不隸屬，這是全文的重中之重，雖然體現了賴清德一貫的立場，但中共必然會有強烈反應。在分裂國家兩韓關係的模式中，雙方都認為自己享有朝鮮半島的主權，而互不否認南北各自管轄的治權，中華民國的憲法條文中也有類似這樣的精神，所以有人解讀為憲法一中，這才有了以一中各表為基礎的九二共識。而現在的明確立場，表述了台灣與中國同是主權獨立的國家，形同宣示兩國論，對中共來說是一個重傷。

長期以來，坊間對國家的定義模糊不清，往往遭到藍營人士的嘲諷與批評。而這次演說中找到了折衷的方案，即「中華民國」，「中華民國台灣」和「台灣」都是自己的國家，在國際上，這三種稱呼都一樣響亮。這是一個新的提法，在模糊中體現了創造性，嘗試化解國號的爭議，不知是否為多數人所認同？

520演說中強調台海和平，近期有外電估計2027年是台海最緊張的危機年代。筆者以為：台海和平依賴於中國大陸情勢的演變和最終民主化的實現，可以堅信這是歷史的真理，是普世價值，時代潮流是不可逆轉的。但是時不我待，緩不濟急，究竟可以維持現狀到什麼時候？誰也無法預測。

中共 中華民國 賴清德

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政治迂迴不前 企業才是真正動力

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