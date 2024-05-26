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如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

曾經風光 中餐在美今與昔

李作堂 （加州）

中餐在美有着悠久歷史，百餘年前大批華工來美，因此有了雜碎館、春捲、炒麵、芙蓉蛋餅、鳳梨炒肉。筆者曾因經營養蛋雞農場失敗，廉價買了傳統老廣雜碎館，慘淡做了半年，再改北京料理才復活。

尼克森總統72年訪北京建交，全美盛興起北京菜，正是那段時期，南韓政府排華去中，打壓華僑生路，有3分之2華僑破斧沉舟逃離近在眼前山東老家，前往新大陸，在人生的後半場再另起爐灶，三兩人合伙或是一家老少支撐個小店，只要肯出力苦幹，會有個小康生活，1970到90年間左右，可謂旅美韓華一段黃金時期，僑團聚會在五星級酒店，讓眾僑社刮目相看，駕豪車住大房，孩子上名校，旅遊衣錦回鄉。

此後中餐在美有了港台投鉅資開設大型酒樓出現，2000年後中國經濟起飛，陸資名牌連鎖飲食店及各省地方口味餐廳也冒出頭，中餐在美的演變大致如此。

人類生活就是往簡速方面演變，像現在的電腦、手機、AI，飲食文化也忽然在20餘年前冒出駭浪改變，布非(Buffet)雖曾出現一段時間，有人叫其為包肥店，從進店交費後，一句話不必說就任你吃、喝、水果、甜點，還不用小費，最重要價廉物美，只略高於漢堡包，都低於墨西哥餐，若是小城鎮進來一間包肥店，其他餐廳就會變成網路裡的《崔哥天天侃》所言：老闆開店進了餐廳如同鑽進「活棺材」或是「老和尚守廟」，據說包肥店是團伙，從裝修工、跑堂、廚子、經理…都是自己人，共同擔負收益和風險，因此影響了獨資小餐廳。

壓倒中餐最後的兩波巨浪，應該是川普執政，以及拜登把美經濟攪的一天不如一天，通膨上漲失業增加，錢包緊縮，進了餐廳那流行多年10%小費易算，忽變為15%到25%，又冒出強行20%附加稅在帳單上，若不仔細看就會再付小費，美國小費文化已變質，竟成為熱議話題。打擊中餐及所有餐飲業最狠一棒子，該是三年多的疫情，真是壓得喘不過氣，其嚴重性和影響就不贅述。

筆者居家附近大華商場，數十家店鋪，餐飲業約占半數，周末假日車位難尋，平日卻空蕩蕩，租金高得驚人，真不知如何維持，甚為同情，歧視亞裔風潮中，對小型餐飲店更是惡夢，霸王餐時有發生，店主欲報警，連零元採購950元，都能大搖大擺走出店門。

最後借用網絡獲獎短文「守店」內的笑話作結：遇到開店女老闆詢問「近來生意怎樣？」，「 現在守店比守寡還難，守寡吧，還有人來勾搭勾搭，如今守店吧，連個人影都沒有，不守吧，不死心，守着吧，死的心都有」

拜登 租金 亞裔

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