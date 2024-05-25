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國殤紀念
陳安利╱亞特蘭大
2024-05-25 02:00 ET
為國捐軀犧牲言
表達哀思敬意兼
烽火歲月淒慘遍
悲壯成仁橫屍遍
操戈披甲短兵接
槍林彈雨砲聲連
保家衛國責任肩
任務使命制敵殲
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賴清德上任沒有蜜月期
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進入賴清德時代 兩岸被逼走向兩國
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諧音喪宗
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