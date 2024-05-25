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馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

國殤紀念

陳安利╱亞特蘭大

為國捐軀犧牲言

表達哀思敬意兼

烽火歲月淒慘遍

悲壯成仁橫屍遍

操戈披甲短兵接

槍林彈雨砲聲連

保家衛國責任肩

任務使命制敵殲

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